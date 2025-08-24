ЗСУ відбили 85 штурмів армії РФ від початку доби

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони від початку доби відбили одну наступальну дію, ще чотири бойові зіткнення тривають до цього часу. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 керованих авіаційних бомб, та здійснив 98 обстрілів.