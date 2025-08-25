ЗСУ ліквідували 870 окупантів РФ протягом доби
ЗСУ ліквідували 870 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані щодо втрат армії РФ від початку повномасштабної агресії станом на ранок 25 серпня.

Головні тези:

  • Збройні сили України ефективно протидіють агресії армії РФ: за останню добу ліквідовано 870 окупантів.
  • Станом на ранок 25 серпня загальна кількість втрат армії РФ становить понад 1 мільйон військових з початку вторгнення в Україну.
  • Українські захисники не лише знищують ворожу військову техніку, але і завдають суттєвих матеріальних збитків агресорові.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про актуальні втрати армії РФ повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби, 24 серпня, Сили оборони України знищили 870 російських загарбників, 48 артсистем і 8 бойових броньованих машин.

Втрати армії РФ

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 1 мільйон 77 тисяч військових. Лише за останню добу українські захисники знищили 870 окупантів, що свідчить про високу інтенсивність бойових дій на фронті.

Крім людських втрат, ворог продовжує нести значні матеріальні втрати.

ЗСУ знищили:

  • 11 130 танків (1 — за останню добу);

  • 23 175 бойових броньованих машин (8 — за останню добу);

  • 31 946 артилерійських систем (48 — за останню добу);

  • 1 472 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ);

  • 1 211 засобів протиповітряної оборони;

  • 422 літаки та 340 гелікоптерів;

  • 53 347 оперативно-тактичних БПЛА (291 — за останню добу);

  • 3 598 крилатих ракет;

  • 28 кораблів і катерів та 1 підводний човен;

  • 59 672 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (79 — за останню добу);

  • 3 948 одиниць спеціальної техніки (4 — за останню добу).

