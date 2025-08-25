ЗСУ ліквідували 870 окупантів РФ протягом доби

Про актуальні втрати армії РФ повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 1 мільйон 77 тисяч військових. Лише за останню добу українські захисники знищили 870 окупантів, що свідчить про високу інтенсивність бойових дій на фронті.