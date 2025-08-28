ЗСУ знищили 880 окупантів і понад 40 артсистем РФ протягом доби
ЗСУ знищили 880 окупантів і понад 40 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Сили оборони України продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 27 серпня, захисники ліквідували ще 880 окупантів.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ знищили 880 окупантів та понад 40 артилерійських систем РФ.
  • Збройні сили продовжують давати відсіч російським загарбникам і швидко реагують на ворожі атаки.
  • Втрати російської армії включають майже 900 загиблих військових та велику кількість втраченої військової техніки.

ЗСУ ліквідували майже 900 окупантів РФ протягом доби

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані щодо втрат армії РФ від початку повномасштабної агресії станом на ранок 28 серпня.

Актуальні втрати армії РФ

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 880 своїх військових, 4 танки та 40 артилерійських систем.

Українське командування також повідомило про втрати російської техніки:

  • танків: 11 139 (+4);

  • бойових броньованих машин: 23 185 (+7);

  • артилерійських систем: 32 064 (+40);

  • РСЗВ: 1 474 (+2);

  • засобів ППО: 1 212 (+0);

  • літаків: 422 (+0);

  • гелікоптерів: 340 (+0);

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 53 961 (+325);

  • крилатих ракет: 3 598 (+0);

  • кораблів та катерів: 28 (+0);

  • підводних човнів: 1 (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн: 60 007 (+120);

  • спеціальної техніки: 3 952 (+2)

