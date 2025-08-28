ВСУ уничтожили 880 оккупантов и более 40 артсистем РФ в течение суток

Силы обороны Украины продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 27 августа, защитники ликвидировали еще 880 окупантов.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны нанесли значительные потери российским оккупантам - ликвидировано 880 военных за сутки.
- Продолжительная агрессия РФ столкнулась с эффективным противодействием украинских вооруженных сил.
ВСУ ликвидировали почти 900 оккупантов РФ в течение суток
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 28 августа.
За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем.
Украинское командование также сообщило о потерях российской техники:
танков: 11139 (+4);
боевых бронированных машин: 23185 (+7);
артиллерийских систем: 32064 (+40);
РСЗО: 1 474 (+2);
средств ПВО: 1212 (+0);
самолетов: 422(+0);
вертолетов: 340 (+0);
БпЛА оперативно-тактического уровня: 53 961 (+325);
крылатых ракет: 3598 (+0);
кораблей и катеров: 28 (+0);
подводных лодок: 1 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн: 60007 (+120);
специальной техники: 3 952 (+2)
