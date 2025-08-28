ВСУ уничтожили 880 оккупантов и более 40 артсистем РФ в течение суток

Силы обороны Украины продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 27 августа, защитники ликвидировали еще 880 окупантов.

ВСУ ликвидировали почти 900 оккупантов РФ в течение суток

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 28 августа.

Актуальные потери армии РФ

За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем.

Украинское командование также сообщило о потерях российской техники: