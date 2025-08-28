ВСУ уничтожили 880 оккупантов и более 40 артсистем РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 880 оккупантов и более 40 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 880 оккупантов и более 40 артсистем РФ в течение суток
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 27 августа, защитники ликвидировали еще 880 окупантов.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны нанесли значительные потери российским оккупантам - ликвидировано 880 военных за сутки.
  • Продолжительная агрессия РФ столкнулась с эффективным противодействием украинских вооруженных сил.

ВСУ ликвидировали почти 900 оккупантов РФ в течение суток

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 28 августа.

Актуальные потери армии РФ

За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем.

Украинское командование также сообщило о потерях российской техники:

  • танков: 11139 (+4);

  • боевых бронированных машин: 23185 (+7);

  • артиллерийских систем: 32064 (+40);

  • РСЗО: 1 474 (+2);

  • средств ПВО: 1212 (+0);

  • самолетов: 422(+0);

  • вертолетов: 340 (+0);

  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 53 961 (+325);

  • крылатых ракет: 3598 (+0);

  • кораблей и катеров: 28 (+0);

  • подводных лодок: 1 (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн: 60007 (+120);

  • специальной техники: 3 952 (+2)

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 26 августа 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какая актуальная ситуация на фронте — cводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 150 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?