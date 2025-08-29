ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 56.
Головні тези:
- З початку доби ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ по всій лінії фронту.
- На різних напрямках ворожі підрозділи здійснили атаки та обстріли на позиції українських захисників.
- Збройні сили вдало відбили атаки в районах населених пунктів і на позиції вздовж усього фронту.
Актуальна ситуація на фронті 29 серпня
Оперативна інформація станом на 16:00 29.08.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані авіабомби, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири атаки на позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів у бік Куп’янська, два боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Наразі продовжуються сім боєзіткнень.
На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Васюківки.
На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Торецька та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка. Два з шести боєзіткнень продовжуються.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. Бої тривають у двох локаціях.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Воскресенка та у бік Філії, Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Авіаудару зазнав населений пункт Білогір’я.
На Оріхівському напрямку противник двічі без успіху намагався прорвати оборону наших захисників в районах Нестерянки та Степового.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила в районах населених пунктів Львове та Ольгівка.
