ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 29.08.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані авіабомби, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири атаки на позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів у бік Куп’янська, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Наразі продовжуються сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Васюківки.