Покровський та Лиманський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 104 бойові зіткнення.
Головні тези:
- Покровський та Лиманський напрямки є найгарячішими на фронті зараз.
- Російські загарбники продовжують атакувати позиції українських оборонців.
- На Північно–Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському та інших напрямках тривають бойові дії.
Актуальна ситуація на фронті 30 серпня
Оперативна інформація станом на 16:00 30.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.
Наші воїни сьогодні зупинили чотири атаки та ще одна атака ворога триває в районі населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка на Південно–Слобожанському напрямку.
На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ. Дотепер триває три боєзіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, у бік населених пунктів Шандриголове, Дронівка. На даний час тривають п’ять боєзіткнень.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки.
На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили п’ять наступальних дій ворога.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 33 атаки.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Чотири бойові зіткнення продовжуються досі.
Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку — окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. Дотепер триває одне боєзіткнення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-