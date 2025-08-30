Покровський та Лиманський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 30.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни сьогодні зупинили чотири атаки та ще одна атака ворога триває в районі населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка на Південно–Слобожанському напрямку.