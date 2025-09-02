ПВО объявило результаты отражения новой атаки РФ
ПВО объявило результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО 2 сентября
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 1-2 сентября российские захватчики совершали атаку 150-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 120 враждебных целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях.

Как отработала ПВО 2 сентября

Новая атака российских окупантов началась 1 сентября 19:00.

На этот раз ударные дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

