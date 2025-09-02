РФ атаковала Киевскую, Запорожскую и Сумскую области — есть погибшие и раненые

В ночь 1-2 сентября под новые удары российских оккупантов попали разные города и села Украины. В частности, в Киевской и Запорожской областях известно о погибших, в Сумской области — пострадавшие.
Главные тезисы
- В результате ударов врага по Белой Церкви возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия.
- В Сумской области в результате атак России пострадал ребенок.
Последствия атак России на Украину 1-2 сентября
В минувшую ночь армия РФ била дронами по Белоцерковской общине в Киевской области.
Согласно последним данным, погиб один человек, есть пострадавшие, вспыхнул пожар.
С заявлением по этому поводу выступил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, а также глава Киевской ОВ Николай Калашник.
Как отметил глава ОВА, тело гражданского было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
Также известно о повреждении остекления многоэтажных домов, пожаре на территории гаражного кооператива, помещениях торговых и производственных предприятий.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что в регионе один местный житель погиб в результате вражеских ударов:
Кроме того, сообщается о разрушении и повреждении частных домов и хозяйственных построек.
Под удары россиян в очередной раз попали Сумы. В этот раз пострадала гражданская инфраструктура, начался мощный пожар. Есть раненые, среди них ребенок.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-