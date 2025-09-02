РФ атаковала Киевскую, Запорожскую и Сумскую области — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

ДСНС Украины
Последствия атак России на Украину 1-2 сентября
Read in English
Читати українською

В ночь 1-2 сентября под новые удары российских оккупантов попали разные города и села Украины. В частности, в Киевской и Запорожской областях известно о погибших, в Сумской области — пострадавшие.

Главные тезисы

  • В результате ударов врага по Белой Церкви возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия.
  • В Сумской области в результате атак России пострадал ребенок.

Последствия атак России на Украину 1-2 сентября

В минувшую ночь армия РФ била дронами по Белоцерковской общине в Киевской области.

Согласно последним данным, погиб один человек, есть пострадавшие, вспыхнул пожар.

С заявлением по этому поводу выступил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, а также глава Киевской ОВ Николай Калашник.

К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем, — сообщил секретарь горсовета.

Как отметил глава ОВА, тело гражданского было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Также известно о повреждении остекления многоэтажных домов, пожаре на территории гаражного кооператива, помещениях торговых и производственных предприятий.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что в регионе один местный житель погиб в результате вражеских ударов:

62-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район. Россияне сбросили авиабомбы на Успеновку.

Иван Федоров

Иван Федоров

Руководитель Запорожской ОВА

Кроме того, сообщается о разрушении и повреждении частных домов и хозяйственных построек.

Под удары россиян в очередной раз попали Сумы. В этот раз пострадала гражданская инфраструктура, начался мощный пожар. Есть раненые, среди них ребенок.

Повреждены четыре жилых здания, выбито около 50 окон. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них ребенок. Пожар ликвидирован, — сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Как отработала ПВО 2 сентября

