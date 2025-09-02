РФ атаковала Киевскую, Запорожскую и Сумскую области — есть погибшие и раненые

В ночь 1-2 сентября под новые удары российских оккупантов попали разные города и села Украины. В частности, в Киевской и Запорожской областях известно о погибших, в Сумской области — пострадавшие.

Последствия атак России на Украину 1-2 сентября

В минувшую ночь армия РФ била дронами по Белоцерковской общине в Киевской области.

Согласно последним данным, погиб один человек, есть пострадавшие, вспыхнул пожар.

С заявлением по этому поводу выступил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, а также глава Киевской ОВ Николай Калашник.

К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем, — сообщил секретарь горсовета. Поделиться

Как отметил глава ОВА, тело гражданского было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Также известно о повреждении остекления многоэтажных домов, пожаре на территории гаражного кооператива, помещениях торговых и производственных предприятий.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что в регионе один местный житель погиб в результате вражеских ударов:

62-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район. Россияне сбросили авиабомбы на Успеновку. Иван Федоров Руководитель Запорожской ОВА

Кроме того, сообщается о разрушении и повреждении частных домов и хозяйственных построек.

Под удары россиян в очередной раз попали Сумы. В этот раз пострадала гражданская инфраструктура, начался мощный пожар. Есть раненые, среди них ребенок.