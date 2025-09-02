Українські воїни ліквідували ще 800 російських загарбників

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби армії РФ. Втрати ворога невпинно зростають.
Головні тези:
- Почався 1287 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 1 вересня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 2 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1083790 (+800) осіб
танків — 11156 (+1) од
бойових броньованих машин — 23233 (+4) од
артилерійських систем — 32301 (+53) од
РСЗВ — 1477 (+1) од
засоби ППО — 1213 (+0) од
літаків — 422 (+0) од
гелікоптерів — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55446 (+170)
крилаті ракети — 3664 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 60488 (+89)
спеціальна техніка — 3952 (+0)
Також відомо, що протягом 1 вересня ворог завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-