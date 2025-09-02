Українські воїни ліквідували ще 800 російських загарбників
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще 800 російських загарбників

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 2 вересня 2025 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби армії РФ. Втрати ворога невпинно зростають.

Головні тези:

  • Почався 1287 день повномасштабної війни Росії проти України.  
  • Загалом протягом 1 вересня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 2 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1083790 (+800) осіб

  • танків — 11156 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 23233 (+4) од

  • артилерійських систем — 32301 (+53) од

  • РСЗВ — 1477 (+1) од

  • засоби ППО — 1213 (+0) од

  • літаків  — 422 (+0) од

  • гелікоптерів — 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55446 (+170)

  • крилаті ракети — 3664 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60488 (+89)

  • спеціальна техніка — 3952 (+0)

Також відомо, що протягом 1 вересня ворог завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 2 вересня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Київську, Запорізьку та Сумську області — є загиблі й поранені
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Україну 1-2 вересня
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп виступить із важливою заявою 2 вересня — що відомо
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?