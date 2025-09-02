Украинские воины ликвидировали еще 800 российских захватчиков
Украинские воины ликвидировали еще 800 российских захватчиков

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 сентября 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства армии РФ. Потери врага постоянно возрастают.

Главные тезисы

  • Начался 1287 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 1 сентября на фронте произошло 172 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 2 сентября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1083790 (+800) человек

  • танков — 11156 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 23233 (+4) ед

  • артиллерийских систем — 32301 (+53) ед

  • РСЗО — 1477 (+1) ед

  • средства ПВО — 1213 (+0) ед

  • самолетов — 422 (+0) ед

  • вертолетов — 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 55446 (+170)

  • крылатые ракеты — 3664 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60488 (+89)

  • специальная техника — 3952 (+0)

Также известно, что в течение 1 сентября враг нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4918 обстрелов, в том числе 77 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Белогорье, Новоселовка Запорожской области.

