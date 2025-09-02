Украинские воины ликвидировали еще 800 российских захватчиков

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства армии РФ. Потери врага постоянно возрастают.
Главные тезисы
- Начался 1287 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 1 сентября на фронте произошло 172 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 2 сентября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1083790 (+800) человек
танков — 11156 (+1) ед
боевых бронированных машин — 23233 (+4) ед
артиллерийских систем — 32301 (+53) ед
РСЗО — 1477 (+1) ед
средства ПВО — 1213 (+0) ед
самолетов — 422 (+0) ед
вертолетов — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 55446 (+170)
крылатые ракеты — 3664 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 60488 (+89)
специальная техника — 3952 (+0)
Также известно, что в течение 1 сентября враг нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 4918 обстрелов, в том числе 77 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Белогорье, Новоселовка Запорожской области.
