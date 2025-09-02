Гарантії безпеки для України. Стубб повідомив хороші новини

Лідер Фінляндії Александр Стубб офіційно підтвердив, що в питанні гарантій безпеки для України досягнуто прогресу. Однак, за його словами, перед тим, як такі заходи можуть бути втілені в життя, важливо підписати мирну угоду між Києвом та Москвою.
Головні тези:
- Робота над гарантіями безпеки відбувається у шаленому темпі.
- Усі рішення мають бути узгоджені з командою Дональда Трампа.
Союзники України змогли досягти прогресу
Як зазначив президент Фінляндії, у питанні гарантій безпеки для України дісйно "досягають прогресу".
На тлі останніх подій лідер Фінляндії відверто зізнався, що він не є оптимістом щодо укладення мирної угоди або припинення вогню між Україною і Росією в найближчому майбутньому.
Він також додав, що наразі вкрай важливо узгодити заходи безпеки зі Сполученими Штатами, які фактично будуть забезпечувати підтримку цих процесів.
Що важливо розуміти, уже на 4 вересня заплановане нове засідання "Коаліції рішучих" у гібридному форматі.
Воно відбудеться під головуванням французького лідера Емманюеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.
Президент України Володимир Зеленський також приєднається до зустрічі.
