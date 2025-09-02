Гарантії безпеки для України. Стубб повідомив хороші новини

Лідер Фінляндії Александр Стубб офіційно підтвердив, що в питанні гарантій безпеки для України досягнуто прогресу. Однак, за його словами, перед тим, як такі заходи можуть бути втілені в життя, важливо підписати мирну угоду між Києвом та Москвою.

Союзники України змогли досягти прогресу

Як зазначив президент Фінляндії, у питанні гарантій безпеки для України дісйно "досягають прогресу".

Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і, сподіваємося, скоро знайдемо рішення, — наголосив Александр Стубб. Поширити

На тлі останніх подій лідер Фінляндії відверто зізнався, що він не є оптимістом щодо укладення мирної угоди або припинення вогню між Україною і Росією в найближчому майбутньому.

Він також додав, що наразі вкрай важливо узгодити заходи безпеки зі Сполученими Штатами, які фактично будуть забезпечувати підтримку цих процесів.

Ми зосереджуємося на цих питаннях разом із нашими начальниками оборони, які розробляють конкретні плани того, як може виглядати така операція. Александр Стубб Президент Фінляндії

Що важливо розуміти, уже на 4 вересня заплановане нове засідання "Коаліції рішучих" у гібридному форматі.

Воно відбудеться під головуванням французького лідера Емманюеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.

Президент України Володимир Зеленський також приєднається до зустрічі.