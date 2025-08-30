У ЗСУ розкрили план Росії щодо Дніпропетровщини
армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські загарбники мають намір закріпитися в Дніпропетровській області, щоб цинічно оголосити про свою присутність у ще одному регіоні України. З попередженням з цього приводу виступив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов.

Головні тези:

  • Стратегічного сенсу іти на Дніпропетровщину для армії РФ немає.
  • Однак Кремль має зовсім іншу мету, реалізацію котрої не можна допустити.

Росіяни зроблять все, щоб прорватися на Дніпропетровщину

Віктор Трегубов звертає увагу на те, що стратегічного особливого сенсу для армії РФ іти на Дніпропетровську область немає.

Там чисте поле і невеликі населені пункти посеред нього. Там немає агломерації, там немає панівних висот, як у Донецькій області. Судячи з усього, їм це потрібно з політичною метою, щоб заявити, що вони присутні у великій кількості українських областей, — пояснив він.

На цьому тлі він нагадав про випадки, коли російські загарбники намагалися втриматися в окремих населених пунктах Дніпропетровської області на кордоні з Донецькою областю.

Однак Сили оборони України змогли успішно відкинути ворога звідти.

Речник ОСУВ "Дніпро" також офіційно підтвердив, що ворожі війська, які перебували під Добропіллям на Донеччині, оточені та знищуються.

Принаймні зараз російські підрозділи, які пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клешні краба" були відрізані й оточені. Тому їм там залишатися недовго, — додав Трегубов.

