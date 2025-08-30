Усі найбільші нафтові компанії Росії зазнали колосальних втрат

Російські опозиційні ЗМІ звертають увагу на те, що всі найбільші нафтові компанії в першій половині 2025 року зіткнулися зі зниженням прибутків в 2-3 рази. Усе це відбувається на тлі посилення атак з боку України на ворожі НПЗ.

Нафтові компанії Росії накрила хвиля паніки

За словами аналітиків, падіння цін на нафту, нова хвиля санкцій і зміцнений рубль вдарили по російській сировинній економіці.

На тлі усіх цих факторів усі найбільші нафтові компанії зіткнулися зі зниженням прибутків удвічі чи навіть втричі.

Що важливо розуміти, "Роснефть", яка видобуває 50% російської нафти, підтвердила факт падіння прибутку з 773 до 245 мільярдів рублів у першому півріччі 2025 року.

З заявою з цього приводу виступив голова компанії Ігор Сечин:

Країни ОПЕК активно нарощували видобуток, що вдарило по світовим цінам а також спостерігалося розширення дисконту на російську нафту у зв'язку з ускладненням санкційних обмежень ЄС і США. Поширити

Ба більше, вказано, що "Лукойл" втратив половину прибутку: він склав 287 млрд рублів проти 590 млрд роком раніше.

Згідно з останніми даними, прибуток "Газпром нафти" скоротився на 54%, до 150 млрд рублів; "Татнефти" — обвалився майже втричі, до 54,2 млрд рублів, "Руснафти" — в 3,2 рази до 11,8 млрд. "Сургутнефтегаз" взагалі став збитковим: мінус 452,7 млрд рублів за півроку.