Все большие нефтяные компании России понесли колоссальные потери
Дата публикации

Источник:  online.ua

Российские оппозиционные СМИ обращают внимание на то, что все крупнейшие нефтяные компании в первой половине 2025 г. столкнулись со снижением доходов в 2-3 раза. Все это происходит на фоне ужесточения атак со стороны Украины на вражеские НПЗ.

Главные тезисы

  • 45% российских нефтяных компаний завершили полугодие с убытком в размере 749,5 млрд рублей.
  • Страны ОПЕК активно наращивали добычу, что отразилось на мировых ценах.

По словам аналитиков, падение цен на нефть, новая волна санкций и укрепленный рубль ударили по российской сырьевой экономике.

На фоне всех этих факторов все крупнейшие нефтяные компании столкнулись со снижением доходов вдвое или даже втрое.

Что важно понимать, "Роснефть", добывающая 50% российской нефти, подтвердила факт падения прибыли с 773 до 245 миллиардов рублей в первом полугодии 2025 года.

С заявлением по этому поводу выступил глава компании Игорь Сечин:

Страны ОПЕК активно наращивали добычу, что ударило по мировым ценам, а также наблюдалось расширение дисконта на российскую нефть в связи с усложнением санкционных ограничений ЕС и США.

Более того, указано, что "Лукойл" потерял половину прибыли: она составила 287 млрд рублей против 590 млрд годом ранее.

Согласно последним данным, прибыль "Газпром нефти" сократилась на 54%, до 150 млрд рублей; "Татнефти" — обвалился почти втрое, до 54,2 млрд рублей, "Руснефти" — в 3,2 раза до 11,8 млрд. "Сургутнефтегаз" вообще стал убыточным: минус 452,7 млрд рублей за полгода.

В общем, нефтегазовая промышленность, от которой зависит каждый четвертый рубль в бюджете и почти 20% национального ВВП, лишилась 50,4% сальдированной прибыли.

