Армия, НАТО, санкции. Зеленский обозначил ключевые гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Они касаются армии, НАТО и санкций против России.
Зеленский обозначил ключевые гарантии безопасности для Украины
Об этом Президент Украины сказал на брифинге для СМИ 29 августа.
Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.
Дальше — оружие для этой армии.
Три трека, которые нужно поддерживать и финансировать. И для этого нужны партнеры. Первый трек — отечественное производство: дроны, технологии и т.д. Второй трек — европейское производство: ПВО, артиллерия и т.д. Третий трек — PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — ред.), американское оружие.
Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.
Он добавил, что были консультации генштабов, главкомов, советников по национальной безопасности (national security advisors).
На мой взгляд, нам нужно включаться срочно лидерам, чтобы достичь договоренности, а потом уже переходить на военных.
Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.
По словам Зеленского, тоже есть геополитическая часть — это однозначно ЕС.
