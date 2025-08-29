Армия, НАТО, санкции. Зеленский обозначил ключевые гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Они касаются армии, НАТО и санкций против России.

Зеленский обозначил ключевые гарантии безопасности для Украины

Об этом Президент Украины сказал на брифинге для СМИ 29 августа.

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

По моему мнению, этот блок состоит от финансирования того количества личного состава, который сегодня есть. Возможность финансировать армию именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы. Никто не говорит больше, потому что больше никто не даст. Но мы не можем говорить меньше, потому что мы не собираемся проводить соответствующие эксперименты. Владимир Зеленский Президент Украины

Дальше — оружие для этой армии.

Три трека, которые нужно поддерживать и финансировать. И для этого нужны партнеры. Первый трек — отечественное производство: дроны, технологии и т.д. Второй трек — европейское производство: ПВО, артиллерия и т.д. Третий трек — PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — ред.), американское оружие.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Мы всегда с вами хотели НАТО. НАТО, скажем так, пока не дают. И потому есть "НАТО-лайк". Поэтому у меня к этому подход очень ясен. Если не НАТО, а нам говорят, если не НАТО, а по силе как НАТО. То есть, значит, во втором треке мы должны понять, к чему готовы партнеры, потому что это и есть альянс. Потому эту часть я и хочу обсуждать с партнерами на следующей неделе в Европе. Поделиться

Он добавил, что были консультации генштабов, главкомов, советников по национальной безопасности (national security advisors).

На мой взгляд, нам нужно включаться срочно лидерам, чтобы достичь договоренности, а потом уже переходить на военных.

Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

По словам Зеленского, тоже есть геополитическая часть — это однозначно ЕС.