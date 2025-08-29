Армія, НАТО, санкції. Зеленський окреслив ключові гарантії безпеки для України

Ми завжди з вами хотіли НАТО. НАТО, скажімо так, поки що не дають. І тому є “НАТО-лайк”. Тому у мене до цього підхід дуже зрозумілий. Якщо не НАТО, а нам кажуть, якщо не НАТО, а по силі, як НАТО. Тобто, значить, у другому треку ми повинні зрозуміти, на що готові партнери, тому що це і є альянс. Тому цю частину я і хочу обговорювати з партнерами наступного тижня в Європі.