Армія, НАТО, санкції. Зеленський окреслив ключові гарантії безпеки для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія, НАТО, санкції. Зеленський окреслив ключові гарантії безпеки для України

Зеленський
Джерело:  Суспільне

Президент Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Вони стосуються армії, НАТО і санкцій проти Росії.

Головні тези:

  • Збереження військової чисельності та забезпечення армії зброєю — пріоритет для безпеки України.
  • Україна шукає підтримку від партнерів щодо вітчизняного, європейського та американського виробництва зброї.
  • Готовність НАТО підтримати Україну у разі агресії та важливість ефективних санкцій проти Росії.

Зеленський окреслив ключові гарантії безпеки для України

Про це Президент України сказав на брифінгу для медіа 29 серпня.

Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Далі — зброя для цієї армії.

Три треки, які потрібно підтримувати і фінансувати. І на це потрібні партнери. Перший трек — вітчизняне виробництво: дрони, технології тощо. Другий трек — європейське виробництво: ППО, артилерія тощо. Третій трек — PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — ред.), американська зброя.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

Ми завжди з вами хотіли НАТО. НАТО, скажімо так, поки що не дають. І тому є “НАТО-лайк”. Тому у мене до цього підхід дуже зрозумілий. Якщо не НАТО, а нам кажуть, якщо не НАТО, а по силі, як НАТО. Тобто, значить, у другому треку ми повинні зрозуміти, на що готові партнери, тому що це і є альянс. Тому цю частину я і хочу обговорювати з партнерами наступного тижня в Європі.

Він додав, що були консультації генштабів, головкомів, радників з нацбезпеки (national security advisors).

На мій погляд, нам треба включатися терміново лідерам, щоби досягти домовленості, а вже потім переходити на військових.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

За словами Зеленського, також є геополітична частина — це однозначно ЄС.

І коли Україна буде повноправним членом. Це також гарантії безпеки, економічні передусім.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Команда Путіна висунула цинічну вимогу
Лавров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Румунія оголосила своє рішення
Румунія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливий прорив
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?