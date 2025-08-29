Армія, НАТО, санкції. Зеленський окреслив ключові гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Вони стосуються армії, НАТО і санкцій проти Росії.
Головні тези:
- Збереження військової чисельності та забезпечення армії зброєю — пріоритет для безпеки України.
- Україна шукає підтримку від партнерів щодо вітчизняного, європейського та американського виробництва зброї.
- Готовність НАТО підтримати Україну у разі агресії та важливість ефективних санкцій проти Росії.
Зеленський окреслив ключові гарантії безпеки для України
Про це Президент України сказав на брифінгу для медіа 29 серпня.
Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.
Далі — зброя для цієї армії.
Три треки, які потрібно підтримувати і фінансувати. І на це потрібні партнери. Перший трек — вітчизняне виробництво: дрони, технології тощо. Другий трек — європейське виробництво: ППО, артилерія тощо. Третій трек — PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — ред.), американська зброя.
Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.
Він додав, що були консультації генштабів, головкомів, радників з нацбезпеки (national security advisors).
На мій погляд, нам треба включатися терміново лідерам, щоби досягти домовленості, а вже потім переходити на військових.
Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.
За словами Зеленського, також є геополітична частина — це однозначно ЄС.
