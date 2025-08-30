Росія активізує дезінформаційну кампанію під час військових навчань "Захід-2025" — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025", активна фаза яких стартує 12 вересня, очікується масована інформаційна атака.

Росія готує нову інформаційну атаку по Україні та Європі — Буданов

Про це Буданова заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

З 12 вересня буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія. Кирило Буданов Начальник ГУР

За його словами, ці навчання у військовій та військово-політичній площині мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.

Вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн.

Буданов підкреслив, що з початком активної фази цих навчань країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що буде супроводжуватися всілякими вкидами та провокаціями.