Росія активізує дезінформаційну кампанію під час військових навчань "Захід-2025" — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025", активна фаза яких стартує 12 вересня, очікується масована інформаційна атака.
Головні тези:
- Під час навчань “Захід-2025” планується активізація дезінформаційної кампанії з боку Росії на території України та Європи.
- Головна мета цих навчань - відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій та відтворення сценаріїв майбутніх конфліктів.
- Балтійські країни будуть особливо піддані серйозному інформаційному тиску та провокаціям під час навчань.
Росія готує нову інформаційну атаку по Україні та Європі — Буданов
Про це Буданова заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".
За його словами, ці навчання у військовій та військово-політичній площині мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.
Буданов підкреслив, що з початком активної фази цих навчань країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що буде супроводжуватися всілякими вкидами та провокаціями.
Упродовж 12-16 вересня на території Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-