Росія активізує дезінформаційну кампанію під час військових навчань "Захід-2025" — Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія активізує дезінформаційну кампанію під час військових навчань "Захід-2025" — Буданов

ГУР
Буданов
Read in English

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025", активна фаза яких стартує 12 вересня, очікується масована інформаційна атака.

Головні тези:

  • Під час навчань “Захід-2025” планується активізація дезінформаційної кампанії з боку Росії на території України та Європи.
  • Головна мета цих навчань - відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій та відтворення сценаріїв майбутніх конфліктів.
  • Балтійські країни будуть особливо піддані серйозному інформаційному тиску та провокаціям під час навчань.

Росія готує нову інформаційну атаку по Україні та Європі — Буданов

Про це Буданова заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

З 12 вересня буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

За його словами, ці навчання у військовій та військово-політичній площині мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.

Вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн.

Буданов підкреслив, що з початком активної фази цих навчань країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що буде супроводжуватися всілякими вкидами та провокаціями.

Упродовж 12-16 вересня на території Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко стягує білоруські війська та вагнерівців до українського кордону — заява МЗС
МЗС України
Лукашенко та Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко публічно розкрив плани Путіна на Білорусь
Лукашенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Білорусь погрожує відпрацювати застосування ядерної зброї та "Орєшніка" РФ на спільних навчаннях
Білорусь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?