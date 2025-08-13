Білорусь погрожує відпрацювати застосування ядерної зброї та "Орєшніка" РФ на спільних навчаннях

У Білорусі заявили, що на спільних навчаннях з росіянами хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік." Навчання проведуть у вересні 2025 року.

Білорусь та Росія відпрацюють застосування ядерної зброї та "Орєшніка" на військових навчаннях

Як заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, на навчаннях відпрацюють планування застосування ядерної зброї.

За його словами, це нібито "ключовий елемент стратегічного стримування", оскільки білоруський режим "уважно відстежує ситуацію на західних і північних кордонах" і не може "байдуже спостерігати за посиленням військової присутності та активністю". Поширити

Також міністр оборони сказав, що під час навчань білоруські військові разом із росіянами відпрацюють питання застосування ракетного комплексу "Орешник".

12 серпня стало відомо, що спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, до Білорусі вже прибули перші російські підрозділи для участі у навчаннях.