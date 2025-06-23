Путін похизувався серійним виробництвом балістичної ракети "Орєшнік"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін оголосив про початок серійного виробництва балістичної ракети "Орєшнік". Про це він сказав 23 червня, виступаючи перед випускниками вишів силових і військових відомств у Кремлі.
Головні тези:
- Путін анонсував початок серійного виробництва балістичної ракети “Орєшнік” на тлі напружених відносин з Україною та світом.
- Бойові можливості Росії будуть підвищені завдяки ракетному комплексу “Орєшнік” та модернізованим літакам Ту-160М.
- Путін наголосив на необхідності зміцнення безпеки та розвитку збройних сил як гарантію суверенітету країни.
Путін цинічно хизується “Орєшніком” на тлі смертоносної атаки РФ по Києву
Розгортається серійне виробництво новітнього ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік", який дуже себе добре зарекомендував у бойових умовах, — сказав кривавий диктатор Путін.
Також, за його словами, ракетним військам стратегічного значення будуть поставлені комплекси "Ярс", а авіацію цього року нібито поповнять модернізовані Ту-160М.
Росія продовжить розвивати свої збройні сили як гарантію суверенітету, — цинічно запевнив російський правитель.
І звично звинуватив НАТО у перегонах озброєнь, брехливо запевнивши світ, що не збирається нападати на країни НАТО,
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