Путін похизувався серійним виробництвом балістичної ракети "Орєшнік"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін оголосив про початок серійного виробництва балістичної ракети "Орєшнік". Про це він сказав 23 червня, виступаючи перед випускниками вишів силових і військових відомств у Кремлі.

Путін цинічно хизується “Орєшніком” на тлі смертоносної атаки РФ по Києву

Розгортається серійне виробництво новітнього ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік", який дуже себе добре зарекомендував у бойових умовах, — сказав кривавий диктатор Путін.

Також, за його словами, ракетним військам стратегічного значення будуть поставлені комплекси "Ярс", а авіацію цього року нібито поповнять модернізовані Ту-160М.

За словами Путіна, РФ буде "вживати адекватних заходів зі зміцнення безпеки, розвивати збройні сили", підвищуватиме "бойові можливості всіх видів і родів військ". Поширити

Росія продовжить розвивати свої збройні сили як гарантію суверенітету, — цинічно запевнив російський правитель.

І звично звинуватив НАТО у перегонах озброєнь, брехливо запевнивши світ, що не збирається нападати на країни НАТО,