Путин похвастался серийным производством баллистической ракеты "Орешник"
Категория
Мир
Дата публикации

Путин похвастался серийным производством баллистической ракеты "Орешник"

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник". Об этом он сказал 23 июня, выступая перед выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле.

Главные тезисы

  • Путин объявил о начале серийного производства баллистической ракеты Орешник на фоне напряженных отношений с Украиной и миром.
  • Боевые возможности России будут повышены благодаря ракетному комплексу Орешник и модернизированным самолетам Ту-160М.
  • РФ продолжит укреплять безопасность и развивать вооруженные силы как гарантию суверенитета страны.

Путин цинично кичится "Орешником" на фоне смертоносной атаки РФ по Киеву

Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, — сказал кровавый диктатор Путин.

Также, по его словам, ракетным войскам стратегического значения будут поставлены комплексы "Ярс", а авиацию в этом году пополнят модернизированные Ту-160М.

По словам Путина, РФ будет "принимать адекватные меры по укреплению безопасности, развивать вооруженные силы", будет повышать "боевые возможности всех видов и родов войск".

Россия продолжит развивать свои вооруженные силы как гарантию суверенитета, — цинично заверил российский правитель.

И привычно обвинил НАТО в гонке вооружений, лживо заверив мир, что не собирается нападать на страны НАТО.

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