Путин похвастался серийным производством баллистической ракеты "Орешник"

Нелегитимный президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник". Об этом он сказал 23 июня, выступая перед выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле.

Путин цинично кичится "Орешником" на фоне смертоносной атаки РФ по Киеву

Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, — сказал кровавый диктатор Путин.

Также, по его словам, ракетным войскам стратегического значения будут поставлены комплексы "Ярс", а авиацию в этом году пополнят модернизированные Ту-160М.

По словам Путина, РФ будет "принимать адекватные меры по укреплению безопасности, развивать вооруженные силы", будет повышать "боевые возможности всех видов и родов войск". Поделиться

Россия продолжит развивать свои вооруженные силы как гарантию суверенитета, — цинично заверил российский правитель.

И привычно обвинил НАТО в гонке вооружений, лживо заверив мир, что не собирается нападать на страны НАТО.