Беларусь угрожает отработать применение ядерного оружия и "Орешника" РФ на совместных учениях

В Беларуси заявили, что на совместных учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник." Учения проведут в сентябре 2025 года.
Главные тезисы
- Беларусь и Россия планируют провести совместные учения в сентябре 2025 года, где основным упражнением станет отработка планирования применения ядерного оружия и комплекса “Орешник”.
- Министр обороны Беларуси назвал это учение “ключевым элементом стратегического сдерживания” в ответ на угрозы на западных и северных границах.
- Ожидается, что в маневрах Запад-2025 участвуют более 13 тысяч военнослужащих из обеих стран, чтобы отработать технику применения ядерного оружия и комплекса “Орешник”.
Беларусь и Россия отработают применение ядерного оружия и "Орешника" на военных учениях
Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, на учениях отработают планирование применения ядерного оружия.
Также министр обороны сказал, что во время учений белорусские военные вместе с россиянами отработают вопрос применения ракетного комплекса "Орешник".
12 августа стало известно, что совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в Беларусь уже прибыли первые российские подразделения для участия в учениях.
