Беларусь угрожает отработать применение ядерного оружия и "Орешника" РФ на совместных учениях
Категория
Мир
Дата публикации

Беларусь угрожает отработать применение ядерного оружия и "Орешника" РФ на совместных учениях

Белорусь
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Беларуси заявили, что на совместных учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник." Учения проведут в сентябре 2025 года.

Главные тезисы

  • Беларусь и Россия планируют провести совместные учения в сентябре 2025 года, где основным упражнением станет отработка планирования применения ядерного оружия и комплекса “Орешник”.
  • Министр обороны Беларуси назвал это учение “ключевым элементом стратегического сдерживания” в ответ на угрозы на западных и северных границах.
  • Ожидается, что в маневрах Запад-2025 участвуют более 13 тысяч военнослужащих из обеих стран, чтобы отработать технику применения ядерного оружия и комплекса “Орешник”.

Беларусь и Россия отработают применение ядерного оружия и "Орешника" на военных учениях

Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, на учениях отработают планирование применения ядерного оружия.

По его словам, это якобы "ключевой элемент стратегического сдерживания", поскольку белорусский режим "внимательно отслеживает ситуацию на западных и северных границах" и не может "безразлично наблюдать за усилением военного присутствия и активностью".

Также министр обороны сказал, что во время учений белорусские военные вместе с россиянами отработают вопрос применения ракетного комплекса "Орешник".

12 августа стало известно, что совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в Беларусь уже прибыли первые российские подразделения для участия в учениях.

