Россия активизирует дезинформационную кампанию во время военных учений "Запад-2025" — Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что в ходе предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается массированная информационная атака.

Россия готовит новую информационную атаку по Украине и Европе — Буданов

Об этом Буданова заявил во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к стойкости".

С 12 сентября будет просто безумная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут русские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия. Кирилл Буданов Начальник ГУР

По его словам, эти учения в военной и военно-политической плоскости преследуют цель отработки маневров на западном направлении театра военных действий.

Они будут разыгрывать определенные элементы войны будущей уже. Это не по Украине. Здесь… символ и знак для, прежде всего, европейских стран, прежде всего как раз для балтийских стран.

Буданов подчеркнул, что с началом активной фазы этих учений страны Балтии попадут под серьезное информационное давление, сопровождающееся всевозможными вбросами и провокациями.