Россия активизирует дезинформационную кампанию во время военных учений "Запад-2025" — Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что в ходе предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается массированная информационная атака.
Главные тезисы
- Россия готовится к активизации дезинформационной кампании во время российско-белорусских учений “Запад-2025”.
- Главная цель учений — отработка маневров на западном направлении театра военных действий и воспроизведение сценариев будущих конфликтов.
- Балтийские страны будут подвергнуты серьезному информационному давлению и провокациям во время учений.
Россия готовит новую информационную атаку по Украине и Европе — Буданов
Об этом Буданова заявил во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к стойкости".
По его словам, эти учения в военной и военно-политической плоскости преследуют цель отработки маневров на западном направлении театра военных действий.
Буданов подчеркнул, что с началом активной фазы этих учений страны Балтии попадут под серьезное информационное давление, сопровождающееся всевозможными вбросами и провокациями.
В течение 12-16 сентября на территории Беларуси состоятся совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.
