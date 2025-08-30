Россия активизирует дезинформационную кампанию во время военных учений "Запад-2025" — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия активизирует дезинформационную кампанию во время военных учений "Запад-2025" — Буданов

ГУР
Буданов
Read in English
Читати українською

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что в ходе предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается массированная информационная атака.

Главные тезисы

  • Россия готовится к активизации дезинформационной кампании во время российско-белорусских учений “Запад-2025”.
  • Главная цель учений — отработка маневров на западном направлении театра военных действий и воспроизведение сценариев будущих конфликтов.
  • Балтийские страны будут подвергнуты серьезному информационному давлению и провокациям во время учений.

Россия готовит новую информационную атаку по Украине и Европе — Буданов

Об этом Буданова заявил во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к стойкости".

С 12 сентября будет просто безумная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут русские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

По его словам, эти учения в военной и военно-политической плоскости преследуют цель отработки маневров на западном направлении театра военных действий.

Они будут разыгрывать определенные элементы войны будущей уже. Это не по Украине. Здесь… символ и знак для, прежде всего, европейских стран, прежде всего как раз для балтийских стран.

Буданов подчеркнул, что с началом активной фазы этих учений страны Балтии попадут под серьезное информационное давление, сопровождающееся всевозможными вбросами и провокациями.

В течение 12-16 сентября на территории Беларуси состоятся совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

