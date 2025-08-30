В ВСУ раскрыли план России на Днепропетровщину

Российские захватчики намерены закрепиться в Днепропетровской области, чтобы цинично объявить свое присутствие в еще одном регионе Украины. С предупреждением по этому поводу выступил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов.
Главные тезисы
- Стратегического смысла идти на Днепропетровщину для армии РФ нет.
- Однако Кремль имеет совсем другую цель, реализацию которой нельзя допустить.
Россияне сделают все, чтобы прорваться на Днепропетровщину
Виктор Трегубов обращает внимание на то, что стратегического особого смысла для армии РФ идти в Днепропетровскую область нет.
На этом фоне он напомнил о случаях, когда российские захватчики пытались удержаться в отдельных населенных пунктах Днепропетровской области на границе с Донецкой областью.
Однако Силы обороны Украины смогли успешно отбросить врага оттуда.
Спикер ОСУВ "Днепр" также официально подтвердил, что находившиеся под Добропольем на Донетчине вражеские войска окружены и уничтожаются.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-