В ВСУ раскрыли план России на Днепропетровщину
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ раскрыли план России на Днепропетровщину

армия РФ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские захватчики намерены закрепиться в Днепропетровской области, чтобы цинично объявить свое присутствие в еще одном регионе Украины. С предупреждением по этому поводу выступил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов.

Главные тезисы

  • Стратегического смысла идти на Днепропетровщину для армии РФ нет.
  • Однако Кремль имеет совсем другую цель, реализацию которой нельзя допустить.

Россияне сделают все, чтобы прорваться на Днепропетровщину

Виктор Трегубов обращает внимание на то, что стратегического особого смысла для армии РФ идти в Днепропетровскую область нет.

Там чистое поле и небольшие населенные пункты посреди него. Там нет агломерации, там нет господствующих высот, как в Донецкой области. Судя по всему, им это нужно в политических целях, чтобы заявить, что они присутствуют в большом количестве украинских областей, — пояснил он.

На этом фоне он напомнил о случаях, когда российские захватчики пытались удержаться в отдельных населенных пунктах Днепропетровской области на границе с Донецкой областью.

Однако Силы обороны Украины смогли успешно отбросить врага оттуда.

Спикер ОСУВ "Днепр" также официально подтвердил, что находившиеся под Добропольем на Донетчине вражеские войска окружены и уничтожаются.

По крайней мере, сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти "клешни краба" были отрезаны и окружены. Поэтому им там оставаться недолго, — добавил Трегубов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль побил новый позорный антирекорд на фоне войны с Украиной
РФ впервые потратила на войну половину собранных налогов
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Все большие нефтяные компании России понесли колоссальные потери
Нефтяные компании России накрыла волна паники

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?