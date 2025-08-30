В ВСУ раскрыли план России на Днепропетровщину

Российские захватчики намерены закрепиться в Днепропетровской области, чтобы цинично объявить свое присутствие в еще одном регионе Украины. С предупреждением по этому поводу выступил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов.

Россияне сделают все, чтобы прорваться на Днепропетровщину

Виктор Трегубов обращает внимание на то, что стратегического особого смысла для армии РФ идти в Днепропетровскую область нет.

Там чистое поле и небольшие населенные пункты посреди него. Там нет агломерации, там нет господствующих высот, как в Донецкой области. Судя по всему, им это нужно в политических целях, чтобы заявить, что они присутствуют в большом количестве украинских областей, — пояснил он. Поделиться

На этом фоне он напомнил о случаях, когда российские захватчики пытались удержаться в отдельных населенных пунктах Днепропетровской области на границе с Донецкой областью.

Однако Силы обороны Украины смогли успешно отбросить врага оттуда.

Спикер ОСУВ "Днепр" также официально подтвердил, что находившиеся под Добропольем на Донетчине вражеские войска окружены и уничтожаются.