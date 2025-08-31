Команда российского диктатора Владимира Путина цинично обвинила Европу в воинственном настроении, несмотря на то, что именно РФ развязала полномасштабную войну против Украины и отказывается ее прекращать. Кремль лжет, что из-за ЕС до сих пор не состоялась встреча Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Кремль продолжает распространять ложь

С заявлением по этому поводу выступил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он начал цинично утверждать, что "европейская партия войны" сохраняет свой основной тренд.

Они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, который придерживается наш президент Путин, и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить. И мы благодарны ему за эти усилия. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Приспешник Путина начал цинично врать, что именно Европа препятствует процессу завершения войны.

Европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потакают и поощряют киевский режим на абсолютно абсурдное продолжение линии на несговорчивость, — публично лжет Песков. Поделиться

Несмотря на то, что Владимир Зеленский много раз заявлял о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне и даже добивался этого, представитель Кремля обвинил Украину в нежелании завершать войну дипломатическими методами.