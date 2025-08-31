Команда российского диктатора Владимира Путина цинично обвинила Европу в воинственном настроении, несмотря на то, что именно РФ развязала полномасштабную войну против Украины и отказывается ее прекращать. Кремль лжет, что из-за ЕС до сих пор не состоялась встреча Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Москва еще раз четко дала понять, что будет продолжать войну.
- Россия традиционно обвиняет Украину в нежелании идти на уступки.
Кремль продолжает распространять ложь
С заявлением по этому поводу выступил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он начал цинично утверждать, что "европейская партия войны" сохраняет свой основной тренд.
Приспешник Путина начал цинично врать, что именно Европа препятствует процессу завершения войны.
Несмотря на то, что Владимир Зеленский много раз заявлял о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне и даже добивался этого, представитель Кремля обвинил Украину в нежелании завершать войну дипломатическими методами.
