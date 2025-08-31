Авиаэксперт назвал ключевое преимущество ракеты "Фламинго"
Категория
Технологии
Дата публикации

Авиаэксперт назвал ключевое преимущество ракеты "Фламинго"

Ракета "Фламинго" - новый мощный козырь Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  NV

Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап прогнозирует, что в будущем у Украины есть все шансы стать инновационным хабом в развитии гибридной авиации, когда будет происходить сочетание возможностей боевых самолетов, беспилотников и дальнобойных ракет. Просто сейчас мы можем похвастаться новым козырем — ракетой “Фламинго”.

Главные тезисы

  • Эксперт рассказал о перспективных направлениях развития украинской авиации.
  • Отдельные запуски и наблюдения за ракетой "Фламинго" уже были осуществлены.

Ракета "Фламинго" — новый мощный козырь Украины

По словам эксперта, на сегодняшний день наша страна действительно имеет потенциал стать лидером в гибридной авиации.

Речь идет о сочетании возможностей авиации, беспилотных систем, ракетного вооружения и искусственного интеллекта.

Кроме того, Константин Криволап прокомментировал имеющиеся данные о новой украинской крылатой ракете "Фламинго".

Аналитик откровенно признался: его интересует только одно — как быстро эта ракета будет использована в военных действиях.

Он обратил внимание на то, что эта ракета идет не по той программе, по которой идут разработки "Укроборонпрома", где все предприятия известны.

Даже на всех предприятиях были поражения. Где-то были сбои в логистике, где-то были сбои в снабжении... Но эта ракета идет по другому алгоритму, и россияне очень мало о ней знают. И это залог успеха этой ракеты. Но я уверен, что и баллистика появится, и длинный "Нептун" проявит себя, — прогнозирует Криволап.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обдумывает новый странный план касательно Украины и РФ
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Что решила Германия
Германия снова изменила подход
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Возле Москвы пылают склады химзавода, в Сочи — транспортный коллапс
Что происходит в России 31 августа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?