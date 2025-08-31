Авиаэксперт назвал ключевое преимущество ракеты "Фламинго"

Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап прогнозирует, что в будущем у Украины есть все шансы стать инновационным хабом в развитии гибридной авиации, когда будет происходить сочетание возможностей боевых самолетов, беспилотников и дальнобойных ракет. Просто сейчас мы можем похвастаться новым козырем — ракетой “Фламинго”.

Ракета "Фламинго" — новый мощный козырь Украины

По словам эксперта, на сегодняшний день наша страна действительно имеет потенциал стать лидером в гибридной авиации.

Речь идет о сочетании возможностей авиации, беспилотных систем, ракетного вооружения и искусственного интеллекта.

Кроме того, Константин Криволап прокомментировал имеющиеся данные о новой украинской крылатой ракете "Фламинго".

Аналитик откровенно признался: его интересует только одно — как быстро эта ракета будет использована в военных действиях.

Он обратил внимание на то, что эта ракета идет не по той программе, по которой идут разработки "Укроборонпрома", где все предприятия известны.