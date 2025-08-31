Возле Москвы пылают склады химзавода, в Сочи — транспортный коллапс
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Возле Москвы пылают склады химзавода, в Сочи — транспортный коллапс

Что происходит в России 31 августа
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

31 августа под Москвой, в российской Балашихе, загорелись склады, площадь пожара составляет 4 тысячи километров. Более того, в аэропорту Сочи, который находится в Краснодарском крае РФ, возник коллапс после атаки украинских дронов. Согласно последним данным, задержано более 50 рейсов.

Главные тезисы

  • Ми-8 и Ка-32 активно участвуют в тушении пожара, однако пока все бесполезно.
  • В аэропорту Сочи застряли тысячи человек.

Что происходит в России 31 августа

Как сообщают оппозиционные российские СМИ, в российской Балашихе площадь пожара составляет 4 000 кв. м.

Кроме того, указано, что в тушении принимают участие вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Помещения принадлежат Балашихинскому опытному химическому заводу, а также компании ТДК, занимающейся продажей бытовой химии.

Пожарные пока не могут потушить огонь в складских помещениях в Балашихе. Как сообщают очевидцы, пламя перекинулось на соседние дома.

Также указано, что в аэропорту Сочи проблемы начались ночью 30 августа, когда Краснодарский край и соседняя Адыгея попали под мощную атаку дронов.

На фоне последних событий аэропорт резко прекратил принимать и отправлять самолеты, в результате чего там застряли тысячи человек.

Коррекция расписания из-за прошлых ограничений привела к новым задержкам как по внутренним, так и по международным направлениям.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Горит и взрывается Сызранский НПЗ — видео
Украина атаковала Сызранский НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Воронежской и Ростовской областях РФ звучала громкая "бавовна" — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна". В России горят Куйбышевский и Афипский НПЗ — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?