Возле Москвы пылают склады химзавода, в Сочи — транспортный коллапс

31 августа под Москвой, в российской Балашихе, загорелись склады, площадь пожара составляет 4 тысячи километров. Более того, в аэропорту Сочи, который находится в Краснодарском крае РФ, возник коллапс после атаки украинских дронов. Согласно последним данным, задержано более 50 рейсов.

Что происходит в России 31 августа

Как сообщают оппозиционные российские СМИ, в российской Балашихе площадь пожара составляет 4 000 кв. м.

Кроме того, указано, что в тушении принимают участие вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Помещения принадлежат Балашихинскому опытному химическому заводу, а также компании ТДК, занимающейся продажей бытовой химии.

Пожарные пока не могут потушить огонь в складских помещениях в Балашихе. Как сообщают очевидцы, пламя перекинулось на соседние дома. Поделиться

Также указано, что в аэропорту Сочи проблемы начались ночью 30 августа, когда Краснодарский край и соседняя Адыгея попали под мощную атаку дронов.

На фоне последних событий аэропорт резко прекратил принимать и отправлять самолеты, в результате чего там застряли тысячи человек.