Возле Москвы пылают склады химзавода, в Сочи — транспортный коллапс

31 августа под Москвой, в российской Балашихе, загорелись склады, площадь пожара составляет 4 тысячи километров. Более того, в аэропорту Сочи, который находится в Краснодарском крае РФ, возник коллапс после атаки украинских дронов. Согласно последним данным, задержано более 50 рейсов.
Главные тезисы
- Ми-8 и Ка-32 активно участвуют в тушении пожара, однако пока все бесполезно.
- В аэропорту Сочи застряли тысячи человек.
Что происходит в России 31 августа
Как сообщают оппозиционные российские СМИ, в российской Балашихе площадь пожара составляет 4 000 кв. м.
Кроме того, указано, что в тушении принимают участие вертолеты Ми-8 и Ка-32.
Помещения принадлежат Балашихинскому опытному химическому заводу, а также компании ТДК, занимающейся продажей бытовой химии.
Также указано, что в аэропорту Сочи проблемы начались ночью 30 августа, когда Краснодарский край и соседняя Адыгея попали под мощную атаку дронов.
На фоне последних событий аэропорт резко прекратил принимать и отправлять самолеты, в результате чего там застряли тысячи человек.
