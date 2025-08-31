Біля Москви палають склади хімзаводу, в Сочі — транспортний колапс

31 серпня під Москвою, у російській Балашисі, спалахнули склади, площа пожежі становить 4 тисячі кілометрів. Ба більше, в аеропорту Сочі, який знаходиться у Краснодарському краї РФ, виник колапс після атаки українських дронів. Згідно з останніми даними, затримано більше 50 рейсів.

Що відбувається в Росії 31 серпня

Як повідомляють опозиційні російські ЗМІ, у російській Балашисі площа пожежі становить 4 000 кв. м.

Окрім того, наголошується, що у гасінні беруть участь вертольоти Мі-8 і Ка-32.

міщення належать Балашихинському дослідному хімічному заводу, а також компанії ТДК, яка займається продажем побутової хімії.

Пожежники поки що не можуть загасити вогонь у складських приміщеннях у Балашихі. Як повідомляють очевидці, полум'я перекинулося на сусідні будинки. Поширити

Також вказано, що в аеропорту Сочі проблеми почалися вночі 30 серпня, коли Краснодарський край і сусідня Адигея потрапили під потужну атаку дронів.

На тлі останніх подій аеропорт різко припинив приймати та відправляти літаки, внаслідок чого там застрягли тисячі людей.