Біля Москви палають склади хімзаводу, в Сочі — транспортний колапс
Біля Москви палають склади хімзаводу, в Сочі — транспортний колапс

Що відбувається в Росії 31 серпня
Джерело:  online.ua

31 серпня під Москвою, у російській Балашисі, спалахнули склади, площа пожежі становить 4 тисячі кілометрів. Ба більше, в аеропорту Сочі, який знаходиться у Краснодарському краї РФ, виник колапс після атаки українських дронів. Згідно з останніми даними, затримано більше 50 рейсів.

Головні тези:

  •  Мі-8 і Ка-32 беруть активну участь у гасінні пожежі, однак поки все марно.
  • В аеропорту Сочі застрягли тисячі людей.

Що відбувається в Росії 31 серпня

Як повідомляють опозиційні російські ЗМІ, у російській Балашисі площа пожежі становить 4 000 кв. м.

Окрім того, наголошується, що у гасінні беруть участь вертольоти Мі-8 і Ка-32.

міщення належать Балашихинському дослідному хімічному заводу, а також компанії ТДК, яка займається продажем побутової хімії.

Пожежники поки що не можуть загасити вогонь у складських приміщеннях у Балашихі. Як повідомляють очевидці, полум'я перекинулося на сусідні будинки.

Також вказано, що в аеропорту Сочі проблеми почалися вночі 30 серпня, коли Краснодарський край і сусідня Адигея потрапили під потужну атаку дронів.

На тлі останніх подій аеропорт різко припинив приймати та відправляти літаки, внаслідок чого там застрягли тисячі людей.

Корекція розкладу через минулі обмеження призвела до нових затримок як за внутрішніми, так і за міжнародними напрямками.

