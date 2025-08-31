31 серпня під Москвою, у російській Балашисі, спалахнули склади, площа пожежі становить 4 тисячі кілометрів. Ба більше, в аеропорту Сочі, який знаходиться у Краснодарському краї РФ, виник колапс після атаки українських дронів. Згідно з останніми даними, затримано більше 50 рейсів.
Головні тези:
- Мі-8 і Ка-32 беруть активну участь у гасінні пожежі, однак поки все марно.
- В аеропорту Сочі застрягли тисячі людей.
Що відбувається в Росії 31 серпня
Як повідомляють опозиційні російські ЗМІ, у російській Балашисі площа пожежі становить 4 000 кв. м.
Окрім того, наголошується, що у гасінні беруть участь вертольоти Мі-8 і Ка-32.
міщення належать Балашихинському дослідному хімічному заводу, а також компанії ТДК, яка займається продажем побутової хімії.
Також вказано, що в аеропорту Сочі проблеми почалися вночі 30 серпня, коли Краснодарський край і сусідня Адигея потрапили під потужну атаку дронів.
На тлі останніх подій аеропорт різко припинив приймати та відправляти літаки, внаслідок чого там застрягли тисячі людей.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-