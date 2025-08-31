Авіаексперт назвав ключову перевагу ракети "Фламінго"
Авіаексперт назвав ключову перевагу ракети "Фламінго"

Ракета "Фламінго" - новий потужний козир України
Джерело:  NV

Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап прогнозує, що в майбутньому Україна має всі шанси стати інноваційним хабом у розвитку гібридної авіації, коли відбуватиметься поєднання спроможностей бойових літаків, безпілотників і далекобійних ракет. Просто зараз ми можемо похизуватися новим козирем — ракетою “Фламінго”.

Головні тези:

  • Експерт розповів перспективні напрямки розвитку української авіації.
  • Окремі запуски і спостереження за ракетою “Фламінго” вже були здійснені.

Ракета "Фламінго" — новий потужний козир України

За словами експерта, станом на сьогодні наша країна дійсно має потенціал стати лідером у гібридній авіації.

Йдеться про поєднання можливостей авіації, безпілотних систем, ракетного озброєння та штучного інтелекту.

Окрім того, Костянтин Криволап прокоментував наявні дані про нову українську крилату ракету "Фламінго".

Аналітик відверто зізнався: його цікавить лише одне — як швидко ця ракета буде використана у воєнних діях.

Він звернув увагу на те, що ця ракета йде не за тією програмою, за якою йдуть розробки "Укроборонпрому", де всі підприємства відомі.

Навіть по всіх підприємствах були ураження. Десь були збої в логістиці, десь були збої в постачанні... Але, ця ракета йде за іншим алгоритмом, і росіяни дуже мало про неї знають. І це запорука успіху цієї ракети. Але я впевнений, що і балістика з'явиться, і довгий "Нептун" проявить себе, — прогнозує Криволап.

