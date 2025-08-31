Авіаексперт назвав ключову перевагу ракети "Фламінго"

Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап прогнозує, що в майбутньому Україна має всі шанси стати інноваційним хабом у розвитку гібридної авіації, коли відбуватиметься поєднання спроможностей бойових літаків, безпілотників і далекобійних ракет. Просто зараз ми можемо похизуватися новим козирем — ракетою “Фламінго”.
Головні тези:
- Експерт розповів перспективні напрямки розвитку української авіації.
- Окремі запуски і спостереження за ракетою “Фламінго” вже були здійснені.
Ракета "Фламінго" — новий потужний козир України
За словами експерта, станом на сьогодні наша країна дійсно має потенціал стати лідером у гібридній авіації.
Йдеться про поєднання можливостей авіації, безпілотних систем, ракетного озброєння та штучного інтелекту.
Окрім того, Костянтин Криволап прокоментував наявні дані про нову українську крилату ракету "Фламінго".
Аналітик відверто зізнався: його цікавить лише одне — як швидко ця ракета буде використана у воєнних діях.
Він звернув увагу на те, що ця ракета йде не за тією програмою, за якою йдуть розробки "Укроборонпрому", де всі підприємства відомі.
