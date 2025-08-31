Введення миротворців в Україну. Що вирішила Німеччина
Категорія
Політика
Дата публікації

Введення миротворців в Україну. Що вирішила Німеччина

Німеччина
Read in English
Джерело:  Bild

На тлі останніх подій на міжнародній політичній арені німецькі політики дійшли висновку, що більше навіть не будуть обговорювати можливість введення своїх військ в Україну. Вони вважають правильним сконцентруватися на безпосередньому посиленні ЗСУ.

Головні тези:

  • Наразі у ФРН більше не точаться дискусії щодо введення миротворців в Україну.
  • Берлін готовий допомогти ЗСУ у інших питаннях.

Німеччина знову змінила підхід

За словами анонімних джерел, у влади ФРН поліпшився настрій після останньої зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та президента Дональда Трампа у Вашингтоні.

Ба більше, офіційний Берлін навіть почав знову обмірковувати згоду на введення своїх військ в Україну.

Однак нещодавно стало відомо, що ситуація різко змінилися.

Станом на сьогодні канцлер Фрідріх Мерц і віце-канцлер Ларс Клінгбайль переконані, що наразі про розміщення західних військ в Україні вже не йдеться.

Як стверджують інсайдери, Німеччина налаштована відігравати ключову роль насамперед у фінансовій та військовій підтримці України.

На тлі останніх подій дискусії про миротворчий мандат Німеччини вирішили завершити.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що Берлін має намів взяти на себе частину виплат бійцям після можливого припинення вогню, а також продовжити навчання українських військовослужбовців.

Ба більше, ФРН налаштована допомагати розвитку військово-промислового комплексу України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ розкрили план Росії щодо Дніпропетровщини
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ заявив про тотальний провал нового наступу армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що відбувається на фронті — доповідь Сирського
Володимир Зеленський
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?