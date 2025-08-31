Введення миротворців в Україну. Що вирішила Німеччина

На тлі останніх подій на міжнародній політичній арені німецькі політики дійшли висновку, що більше навіть не будуть обговорювати можливість введення своїх військ в Україну. Вони вважають правильним сконцентруватися на безпосередньому посиленні ЗСУ.

Німеччина знову змінила підхід

За словами анонімних джерел, у влади ФРН поліпшився настрій після останньої зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та президента Дональда Трампа у Вашингтоні.

Ба більше, офіційний Берлін навіть почав знову обмірковувати згоду на введення своїх військ в Україну.

Однак нещодавно стало відомо, що ситуація різко змінилися.

Станом на сьогодні канцлер Фрідріх Мерц і віце-канцлер Ларс Клінгбайль переконані, що наразі про розміщення західних військ в Україні вже не йдеться.

Як стверджують інсайдери, Німеччина налаштована відігравати ключову роль насамперед у фінансовій та військовій підтримці України.

На тлі останніх подій дискусії про миротворчий мандат Німеччини вирішили завершити.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що Берлін має намів взяти на себе частину виплат бійцям після можливого припинення вогню, а також продовжити навчання українських військовослужбовців.

Ба більше, ФРН налаштована допомагати розвитку військово-промислового комплексу України.