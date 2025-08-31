Генштаб ЗСУ заявив про тотальний провал нового наступу армії РФ
Генштаб ЗСУ заявив про тотальний провал нового наступу армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на звіт начальника генштабу ЗС РФ щодо “підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року”. Як виявилося, Москва знову намагається видати бажане за дійсне й публікує відверту брехну.  Українські воїни наголошують: остання “сезонна” наступальна кампанія росіян закінчилася фактично нічим.

Головні тези:

  • Жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року.
  • Сили оборони України досі міцно тримають фронт, нищать і виснажують окупанта.

Генштаб проаналізував “успіхи” росіян на фронті

Хоча й Герасимов традиційно виступив з гучними заявами про “перемоги” армії РФ на фронті, правда полягає в тому, що ворожі війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

Натомість, із початку року в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими, знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

Окрім того, вказано, що гучні заяви Герасимова про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях – це лише ганебні спроби приховати провали операцій у вказаних регіонах.

Протягом минулого року лише в операційній зоні УВ “Курськ” українські бійці ліквідували 19 080 російських загарбників, ще понад 25 тисяч були поранені.

Що важливо розуміти, наразі Сили оборони України ведуть активні дії на Сумщині, де вже звільнили Кіндратівку й Андріївку.

Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені. Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими, - наголошує Генштаб ЗСУ.

