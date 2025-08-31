Генштаб ЗСУ заявив про тотальний провал нового наступу армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на звіт начальника генштабу ЗС РФ щодо “підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року”. Як виявилося, Москва знову намагається видати бажане за дійсне й публікує відверту брехну. Українські воїни наголошують: остання “сезонна” наступальна кампанія росіян закінчилася фактично нічим.

Генштаб проаналізував “успіхи” росіян на фронті

Хоча й Герасимов традиційно виступив з гучними заявами про “перемоги” армії РФ на фронті, правда полягає в тому, що ворожі війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

Натомість, із початку року в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими, знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню. Поширити

Окрім того, вказано, що гучні заяви Герасимова про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях – це лише ганебні спроби приховати провали операцій у вказаних регіонах.

Протягом минулого року лише в операційній зоні УВ “Курськ” українські бійці ліквідували 19 080 російських загарбників, ще понад 25 тисяч були поранені.

Що важливо розуміти, наразі Сили оборони України ведуть активні дії на Сумщині, де вже звільнили Кіндратівку й Андріївку.