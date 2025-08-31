Генеральний штаб ЗСУ відреагував на звіт начальника генштабу ЗС РФ щодо “підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року”. Як виявилося, Москва знову намагається видати бажане за дійсне й публікує відверту брехну. Українські воїни наголошують: остання “сезонна” наступальна кампанія росіян закінчилася фактично нічим.
Головні тези:
- Жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року.
- Сили оборони України досі міцно тримають фронт, нищать і виснажують окупанта.
Генштаб проаналізував “успіхи” росіян на фронті
Хоча й Герасимов традиційно виступив з гучними заявами про “перемоги” армії РФ на фронті, правда полягає в тому, що ворожі війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.
Окрім того, вказано, що гучні заяви Герасимова про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях – це лише ганебні спроби приховати провали операцій у вказаних регіонах.
Протягом минулого року лише в операційній зоні УВ “Курськ” українські бійці ліквідували 19 080 російських загарбників, ще понад 25 тисяч були поранені.
Що важливо розуміти, наразі Сили оборони України ведуть активні дії на Сумщині, де вже звільнили Кіндратівку й Андріївку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-