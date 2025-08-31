Генеральный штаб ВСУ отреагировал на отчет начальника Генштаба ВС РФ по "итогам весенне-летней кампании 2025 года". Как оказалось, Москва снова пытается выдать желаемое за действительное и публикует откровенную ложь. Украинские воины подчеркивают: последняя сезонная наступательная кампания россиян закончилась фактически нечем.

Генштаб проанализировал "успехи" россиян на фронте

Хотя и Герасимов традиционно выступил с громкими заявлениями о "победах" армии РФ на фронте, правда заключается в том, что вражеские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом.

С начала года в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, уничтожены и повреждены 2174 боевых бронированных машин, 1201 танк, 7303 артиллерийских системы и 157 реактивов. Поделиться

Кроме того, указано, что громкие заявления Герасимова о “зонах безопасности” в Сумской и Харьковской областях — это лишь позорные попытки скрыть провалы операций в указанных регионах.

В прошлом году только в операционной зоне УВ "Курск" украинские бойцы ликвидировали 19 080 российских захватчиков, еще более 25 тысяч были ранены.

Что важно понимать, сейчас Силы обороны Украины ведут активные действия на Сумщине, где уже освободили Кондратовку и Андреевку.