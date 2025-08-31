Що відбувається на фронті — доповідь Сирського

31 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головкома Збройних сил України Олександра Сирського щодо розвитку ситуації на полі бою.
Головні тези:
- Сирський повідомив про колосальні втрати російської армії.
- Ба більше, він підтвердив, що вже заплановані нові діпстрайки.
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
За словами глави держави, насамперед у центрі уваги Покровський напрямок, адже саме там армія РФ концентрує найбільші зусилля та зазнає колосальних втрат.
Сирський повідомив Зеленському, що загалом по фронту лише за 8 місяців 2025 року ворог втратив вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових.
Окрім того, був здійснений детальний аналіз бойових дій на Запорізькому напрямку, а також планів ворога.
Також у центрі уваги Сирського та Зеленського — ситуація у прикордонні Сумщини та на Харківщині.
За словами українського лідера, наші воїни запланували й нові діпстрайки.
