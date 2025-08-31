Що відбувається на фронті — доповідь Сирського

Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

За словами глави держави, насамперед у центрі уваги Покровський напрямок, адже саме там армія РФ концентрує найбільші зусилля та зазнає колосальних втрат.

Сирський повідомив Зеленському, що загалом по фронту лише за 8 місяців 2025 року ворог втратив вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових.

Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення «обмінного фонду» для України, щотижня є відповідні результати. Дякую! Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, був здійснений детальний аналіз бойових дій на Запорізькому напрямку, а також планів ворога.

Також у центрі уваги Сирського та Зеленського — ситуація у прикордонні Сумщини та на Харківщині.

За словами українського лідера, наші воїни запланували й нові діпстрайки.