Что происходит на фронте — доклад Сырского

Владимир Зеленский
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте
31 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского по поводу развития ситуации на поле боя.

Главные тезисы

  • Сырский сообщил о колоссальных потерях российской армии.
  • Более того, он подтвердил, что уже запланированы новые дистрайки.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

По словам главы государства, прежде всего в центре внимания Покровское направление, ведь именно там армия РФ концентрирует наибольшие усилия и несет колоссальные потери.

Сырский сообщил Зеленскому, что всего по фронту только за 8 месяцев 2025 года враг потерял убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных.

Наибольшие потери они понесли именно на Донбассе, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач. На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия. Благодарен каждому подразделению, обеспечивающему пополнение «обменного фонда» для Украины, еженедельно есть соответствующие результаты. Спасибо!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, был подробный анализ боевых действий на Запорожском направлении, а также планов врага.

Также в центре внимания Сырского и Зеленского — ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

По словам украинского лидера, наши воины уже запланировали новые дипстрайки.

По результатам боевых действий на этой неделе отмечу 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю отдельную бригаду назначение Национальной гвардии Украины и подразделения ССО. Спасибо всем вам, воины! Слава Украине!

