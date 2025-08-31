Что происходит на фронте — доклад Сырского

31 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского по поводу развития ситуации на поле боя.
Главные тезисы
- Сырский сообщил о колоссальных потерях российской армии.
- Более того, он подтвердил, что уже запланированы новые дистрайки.
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте
По словам главы государства, прежде всего в центре внимания Покровское направление, ведь именно там армия РФ концентрирует наибольшие усилия и несет колоссальные потери.
Сырский сообщил Зеленскому, что всего по фронту только за 8 месяцев 2025 года враг потерял убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных.
Кроме того, был подробный анализ боевых действий на Запорожском направлении, а также планов врага.
Также в центре внимания Сырского и Зеленского — ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
По словам украинского лидера, наши воины уже запланировали новые дипстрайки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-