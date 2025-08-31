Возле Одессы подорвалось гражданское судно

Согласно данным одесских журналистов, утром 31 августа в результате взрыва в районе порта Черноморск гражданское судно получило повреждение. Эту информацию уже подтвердил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.
Главные тезисы
- Среди экипажа пострадавших нет.
- В море до сих пор остается большое количество взрывоопасных предметов из-за войны, которую Россия ведет против Украины.
Что известно о взрыве гражданского судна возле Одессы
По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, гражданское судно подорвалось на неопределенном взрывном устройстве.
Согласно данным местных СМИ, речь идет о сухогрузе NS PRIDE под флагом Белиза.
Сейчас в сети распространяется информация о том, что под кораблем сдетонировала неразорванная часть сбитого накануне российского "Шахеда".
Что важно понимать, судно NS PRIDE на момент взрыва находилось без груза.
Как отмечают журналисты, экипаж не пострадал, сам балкер на плаву. Вполне возможно, что моряки сами затянули пробоину.
