Возле Одессы подорвалось гражданское судно

Согласно данным одесских журналистов, утром 31 августа в результате взрыва в районе порта Черноморск гражданское судно получило повреждение. Эту информацию уже подтвердил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Что известно о взрыве гражданского судна возле Одессы

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, гражданское судно подорвалось на неопределенном взрывном устройстве.

Гражданское судно взорвалось на неопределенном взрывном устройстве. Что касается последствий, жертв среди экипажа нет, судно получило незначительные повреждения, сейчас происходит его осмотр. Вероятно, оно будет дальше двигаться своим ходом. Дмитрий Плетенчук Спикер Военно-морских сил ВСУ

Согласно данным местных СМИ, речь идет о сухогрузе NS PRIDE под флагом Белиза.

Сейчас в сети распространяется информация о том, что под кораблем сдетонировала неразорванная часть сбитого накануне российского "Шахеда".

Что важно понимать, судно NS PRIDE на момент взрыва находилось без груза.

Его длина 95 метров, ширина 16, грузоподъемность — 3376 тонн. Построено было в 1988 году, а за время эксплуатации сменило как минимум 13 наименований. Поделиться

Как отмечают журналисты, экипаж не пострадал, сам балкер на плаву. Вполне возможно, что моряки сами затянули пробоину.