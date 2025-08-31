Солдат РФ расстрелял гражданского в Донецкой области — видеодоказательство

Донецкая областная прокуратура сообщает, что 28 августа 2025 года российский оккупант из автоматического оружия убил гражданского в Новоэкономическом. Уже начато расследование очередного военного преступления.
Главные тезисы
- В сети обнародовали видеодоказательство совершения военного преступления российским оккупантам.
- Начаты неотложные поисковые действия с целью задержания всех виновных.
Что известно о новом военном преступлении россиян
Донецкая областная прокуратура обнаружила в одном из телеграмм-каналов видео, на котором задокументировано очередное военное преступление российских захватчиков против мирных украинцев.
Как удалось узнать следствию, 28 августа 2025 года в поселке Новоэкономическое Покровского района российский оккупант скрылся за гаражом частного домовладения.
После того, как солдат РФ заметил во дворе мужчину, он произвел прицельный выстрел и убил гражданского из автоматического оружия.
Кроме того, сообщается, что прямо сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия.
Главная цель — установление личности погибшего и причастного к совершению указанного преступления российского захватчика.
