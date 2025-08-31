Солдат РФ расстрелял гражданского в Донецкой области — видеодоказательство

Донецкая областная прокуратура сообщает, что 28 августа 2025 года российский оккупант из автоматического оружия убил гражданского в Новоэкономическом. Уже начато расследование очередного военного преступления.

Что известно о новом военном преступлении россиян

Донецкая областная прокуратура обнаружила в одном из телеграмм-каналов видео, на котором задокументировано очередное военное преступление российских захватчиков против мирных украинцев.

Как удалось узнать следствию, 28 августа 2025 года в поселке Новоэкономическое Покровского района российский оккупант скрылся за гаражом частного домовладения.

После того, как солдат РФ заметил во дворе мужчину, он произвел прицельный выстрел и убил гражданского из автоматического оружия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование.

Кроме того, сообщается, что прямо сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия.