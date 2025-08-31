Солдат РФ розстріляв цивільного на Донеччині — відеодоказ

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що 28 серпня 2025 року російський окупант з автоматичної зброї вбив цивільного в Новоекономічному. Уже розпочато розслідування чергового воєнного злочину.
Головні тези:
- У мережі оприлюднили відеодоказ скоєння воєнного злочину російським окупантам.
- Розпочато невідкладні розшукові дії з метою затримання усіх винних.
Що відомо про новий воєнний злочин росіян
Донецька обласна прокуратура виявила в одному з Телеграм-каналів відео, на якому задокументовано черговий воєнний злочин російських загарбників проти мирних українців.
Як вдалося дізнатися слідству, 28 серпня 2025 року в селищі Новоекономічне Покровського району російський окупант сховався за гаражем приватного домоволодіння.
Після того, як солдат РФ помітив на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл та вбив цивільного з автоматичної зброї.
Окрім того, повідомляється, що просто зараз тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.
Головна мета — встановлення особи загиблого та причетного до скоєння вказаного злочину російського загарбника.
