Солдат РФ розстріляв цивільного на Донеччині — відеодоказ

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що 28 серпня 2025 року російський окупант з автоматичної зброї вбив цивільного в Новоекономічному. Уже розпочато розслідування чергового воєнного злочину.

Що відомо про новий воєнний злочин росіян

Донецька обласна прокуратура виявила в одному з Телеграм-каналів відео, на якому задокументовано черговий воєнний злочин російських загарбників проти мирних українців.

Як вдалося дізнатися слідству, 28 серпня 2025 року в селищі Новоекономічне Покровського району російський окупант сховався за гаражем приватного домоволодіння.

Після того, як солдат РФ помітив на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл та вбив цивільного з автоматичної зброї.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування. Поширити

Окрім того, повідомляється, що просто зараз тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.