Біля Одеси підірвалося цивільне судно
Біля Одеси підірвалося цивільне судно

Що відомо про вибух цивільного судна біля Одеси
Джерело:  Думська

Згідно з даними одеських журналістів, вранці 31 серпня унаслідок вибуху в районі порту Чорноморськ цивільне судно отримало пошкодження. Цю інформацію уже підтвердив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Головні тези:

  • Серед екіпажу постраждалих немає.
  • У морі досі залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів через війну, яку веде Росія проти України.

Що відомо про вибух цивільного судна біля Одеси

За словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, цивільне судно підірвалося на невизначеному вибуховому пристрої.

Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник Військово-морських сил ЗСУ

Згідно з даними місцевих ЗМІ, йдеться про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу.

Наразі в мережі шириться інформація про те, що під кораблем здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні російського "Шахеда".

Що важливо розуміти, судно NS PRIDE на момент вибуху перебувало без вантажу.

Його довжина 95 метрів, ширина 16, вантажність — 3376 тонн. Побудовано було в 1988 році, а за час експлуатації змінило як мінімум 13 назв.

Як зазначають журналісти, екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву. Течі немає. Цілком можливо, моряки самі затягнули пробоїну.

