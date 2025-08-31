Біля Одеси підірвалося цивільне судно

Згідно з даними одеських журналістів, вранці 31 серпня унаслідок вибуху в районі порту Чорноморськ цивільне судно отримало пошкодження. Цю інформацію уже підтвердив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
Головні тези:
- Серед екіпажу постраждалих немає.
- У морі досі залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів через війну, яку веде Росія проти України.
Що відомо про вибух цивільного судна біля Одеси
За словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, цивільне судно підірвалося на невизначеному вибуховому пристрої.
Згідно з даними місцевих ЗМІ, йдеться про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу.
Наразі в мережі шириться інформація про те, що під кораблем здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні російського "Шахеда".
Що важливо розуміти, судно NS PRIDE на момент вибуху перебувало без вантажу.
Як зазначають журналісти, екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву. Течі немає. Цілком можливо, моряки самі затягнули пробоїну.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-