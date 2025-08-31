Введение миротворцев в Украину. Что решила Германия

На фоне последних событий на международной политической арене немецкие политики пришли к выводу, что больше не будут обсуждать возможность введения своих войск в Украину. Они считают правильным сконцентрироваться на непосредственном усилении ВСУ.

Германия снова изменила подход

По словам анонимных источников, у властей ФРГ улучшилось настроение после последней встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

Более того, официальный Берлин даже начал снова обдумывать согласие на введение своих войск в Украину.

Однако недавно стало известно, что ситуация резко изменилась.

По состоянию на сегодня канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль убеждены, что сейчас о размещении западных войск в Украине речь уже не идет.

Как утверждают инсайдеры, Германия настроена играть ключевую роль, прежде всего, в финансовой и военной поддержке Украины.

На фоне последних событий дискуссии о миротворческом мандате Германии решили завершить.

Анонимные источники обращают внимание на то, что Берлин намерен взять на себя часть выплат бойцам после возможного прекращения огня, а также продолжить обучение украинских военнослужащих.

Более того, ФРГ настроена помогать развитию военно-промышленного комплекса Украины.