Введение миротворцев в Украину. Что решила Германия

На фоне последних событий на международной политической арене немецкие политики пришли к выводу, что больше не будут обсуждать возможность введения своих войск в Украину. Они считают правильным сконцентрироваться на непосредственном усилении ВСУ.
Главные тезисы
- Сейчас в ФРГ больше не ведутся дискуссии о введении миротворцев в Украину.
- Берлин готов помочь ВСУ в других вопросах.
Германия снова изменила подход
По словам анонимных источников, у властей ФРГ улучшилось настроение после последней встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента Дональда Трампа в Вашингтоне.
Более того, официальный Берлин даже начал снова обдумывать согласие на введение своих войск в Украину.
Однако недавно стало известно, что ситуация резко изменилась.
По состоянию на сегодня канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль убеждены, что сейчас о размещении западных войск в Украине речь уже не идет.
Как утверждают инсайдеры, Германия настроена играть ключевую роль, прежде всего, в финансовой и военной поддержке Украины.
На фоне последних событий дискуссии о миротворческом мандате Германии решили завершить.
Анонимные источники обращают внимание на то, что Берлин намерен взять на себя часть выплат бойцам после возможного прекращения огня, а также продолжить обучение украинских военнослужащих.
Более того, ФРГ настроена помогать развитию военно-промышленного комплекса Украины.
