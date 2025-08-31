"Мы не позволим". Венгрия публично бросила вызов Украине

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто цинично заявил, что его страна не согласится на открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Венгрия до сих пор блокирует вступление Украины в ЕС

С заявлением на этот счет глава МИД Венгрии выступил после неформальной встречи министров стран ЕС в Копенгагене.

Он начал цинично уверять, что команда Виктора Орбана не позволит "протолкнуть Украину в ЕС".

Венгерский дипломат врет, что это уничтожит венгерских фермеров, венгерскую продовольственную безопасность и "позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию".

Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров, — добавил Сийярто. Поделиться

Что важно понимать, Литва призывает членов ЕС принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС "реальной и необратимой".

Официальный Вильнюс предлагает старт с Украиной и Молдовой на техническом уровне без Венгрии, если 26 государств-членов согласятся.

Кроме того, указано, что официальное одобрение может быть предоставлено позже, если Венгрия изменит свой подход или правительство.