Грузия не сможет вступить в Евросоюз — какая причина

Грузия не сможет вступить в Евросоюз, пока ее правительство не изменит авторитарный курс.

Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен

Об этом говорится в публикации Европарламента в соцсети X.

В Европарламенте подчеркнули, что поддерживают грузинский народ, однако страна не сможет вступить в ЕС, «пока ее правительство не изменит авторитарный курс».

Georgia cannot join the EU until its government changes its authoritarian course.



The European Parliament stands with the Georgian people.



Parliament does not recognise Georgia’s current government and says its EU path is effectively suspended until fair elections happen. — European Parliament (@Europarl_EN) July 19, 2025

Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что процесс ее вступления в ЕС фактически прекращен до проведения честных выборов. Поделиться

Европарламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля, осудив аресты оппозиционеров.