Грузия не сможет вступить в Евросоюз — какая причина
Категория
Мир
Дата публикации

Грузия не сможет вступить в Евросоюз — какая причина

European Parliament
Грузия
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Грузия не сможет вступить в Евросоюз, пока ее правительство не изменит авторитарный курс.

Главные тезисы

  • Причиной невозможности вступления Грузии в Евросоюз является авторитарный курс правительства, не соответствующий европейским стандартам.
  • Европарламент отмечает необходимость проведения честных выборов в Грузии для продвижения процесса вступления страны в ЕС.
  • Аресты оппозиционеров в Грузии вызывают осуждение со стороны Европарламента и могут привести к прекращению процесса вступления страны в Евросоюз.

Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен

Об этом говорится в публикации Европарламента в соцсети X.

В Европарламенте подчеркнули, что поддерживают грузинский народ, однако страна не сможет вступить в ЕС, «пока ее правительство не изменит авторитарный курс».

Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что процесс ее вступления в ЕС фактически прекращен до проведения честных выборов.

Европарламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля, осудив аресты оппозиционеров.

Позже высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима с Грузией на фоне непропорционально жестких мер к участникам протестов со стороны властей страны.

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