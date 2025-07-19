Грузия не сможет вступить в Евросоюз — какая причина

Грузия не сможет вступить в Евросоюз, пока ее правительство не изменит авторитарный курс.
Главные тезисы
- Причиной невозможности вступления Грузии в Евросоюз является авторитарный курс правительства, не соответствующий европейским стандартам.
- Европарламент отмечает необходимость проведения честных выборов в Грузии для продвижения процесса вступления страны в ЕС.
- Аресты оппозиционеров в Грузии вызывают осуждение со стороны Европарламента и могут привести к прекращению процесса вступления страны в Евросоюз.
Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен
Об этом говорится в публикации Европарламента в соцсети X.
В Европарламенте подчеркнули, что поддерживают грузинский народ, однако страна не сможет вступить в ЕС, «пока ее правительство не изменит авторитарный курс».
Georgia cannot join the EU until its government changes its authoritarian course.— European Parliament (@Europarl_EN) July 19, 2025
The European Parliament stands with the Georgian people.
Parliament does not recognise Georgia’s current government and says its EU path is effectively suspended until fair elections happen.
Европарламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля, осудив аресты оппозиционеров.
Позже высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима с Грузией на фоне непропорционально жестких мер к участникам протестов со стороны властей страны.
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