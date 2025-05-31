В Грузии начал действовать пророссийский закон об "иноагентах" — ЕС отреагировал
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В Грузии начал действовать пророссийский закон об "иноагентах" — ЕС отреагировал

Грузия
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Источник:  Европейская правда

В Еврокомиссии жестко подвергли критике принятый в Грузии проект о регистрации "иноагентов" и подчеркнули, что это несовместимо с евроинтеграцией страны, которая де-факто уже остановилась.

Главные тезисы

  • Принятый в Грузии закон об иноагентах вызывает критику со стороны Еврокомиссии и угрожает демократии в стране.
  • Европейский совет считает, что репрессивные меры в Грузии остановили процесс вступления страны в ЕС.
  • Закон о регистрации 'иностранных агентов' в Грузии является проявлением демократического отката, угрожающего европейскому пути страны.

Еврокомиссия раскритиковала грузинский закон об "иноагентах"

Об этом говорится в совместном заявлении главной дипломатки ЕС Каи Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос.

Чиновники отметили, что закон о регистрации "иностранных агентов" является очередным проявлением демократического отката в Грузии, в дополнение к недавнему закону о вещании и о грантовых ограничениях.

Эти репрессивные меры угрожают самому выживанию демократических принципов в Грузии и будущем ее граждан в свободном и открытом обществе. В выводах от июня и октября 2024 Европейский совет отметил, что такое развитие событий ставит под угрозу европейский путь Грузии. Процесс вступления де-факто остановился, — отметили Каллас и Кос.

От имени ЕС они призвали власти Грузии уважать стремление граждан Грузии к демократическому европейскому будущему, а также призвали освободить несправедливо задержанных журналистов, активистов и оппозиционных лидеров.

ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь к вступлению в ЕС, если власти предпримут убедительные шаги, которые остановят откат демократии. Ответственность за это исключительно на грузинских властях.

Напомним, в Грузии с 31 мая вступил в силу закон "об иноагентах", который власти называют аналогом американского закона FARA.

Также на этой неделе в Грузии взяли под арест еще одного лидера оппозиции по делу об отказе свидетельствовать перед парламентской комиссией по расследованию "преступлений Саакашвили".

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