В Грузии начал действовать пророссийский закон об "иноагентах" — ЕС отреагировал

В Еврокомиссии жестко подвергли критике принятый в Грузии проект о регистрации "иноагентов" и подчеркнули, что это несовместимо с евроинтеграцией страны, которая де-факто уже остановилась.
Главные тезисы
- Принятый в Грузии закон об иноагентах вызывает критику со стороны Еврокомиссии и угрожает демократии в стране.
- Европейский совет считает, что репрессивные меры в Грузии остановили процесс вступления страны в ЕС.
- Закон о регистрации 'иностранных агентов' в Грузии является проявлением демократического отката, угрожающего европейскому пути страны.
Еврокомиссия раскритиковала грузинский закон об "иноагентах"
Об этом говорится в совместном заявлении главной дипломатки ЕС Каи Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос.
Чиновники отметили, что закон о регистрации "иностранных агентов" является очередным проявлением демократического отката в Грузии, в дополнение к недавнему закону о вещании и о грантовых ограничениях.
От имени ЕС они призвали власти Грузии уважать стремление граждан Грузии к демократическому европейскому будущему, а также призвали освободить несправедливо задержанных журналистов, активистов и оппозиционных лидеров.
ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь к вступлению в ЕС, если власти предпримут убедительные шаги, которые остановят откат демократии. Ответственность за это исключительно на грузинских властях.
Напомним, в Грузии с 31 мая вступил в силу закон "об иноагентах", который власти называют аналогом американского закона FARA.
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