У Грузії почав діяти проросійський закон про "іноагентів" — ЄС відреагував

В Єврокомісії жорстко розкритикували ухвалений у Грузії проєкт про реєстрацію "іноагентів" і наголосили, що це несумісно з євроінтеграцією країни, яка де-факто вже зупинилася.
Головні тези:
- Ухвалений у Грузії закон про “іноагентів” викликав жорстку критику з боку Єврокомісії, що вважає його загрозою для демократії в країні.
- Європейська рада відзначила, що такі репресивні заходи ставлять під загрозу європейський шлях Грузії та призвели до зупинки процесу вступу країни у ЄС.
- ЄС закликав грузинську владу поважати демократичні цінності та звільнити затриманих журналістів, активістів і опозиційних лідерів, щоб уникнути відкату демократії.
Єврокомісія розкритикувала грузинський закон про “іноагентів”
Про це йдеться у спільній заяві головної дипломатки ЄС Каї Каллас і єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.
Посадовиці зазначили, що закон про реєстрацію "іноземних агентів" є черговим проявом демократичного відкату у Грузії, на додачу до нещодавнього закону про мовлення та про грантові обмеження.
Від імені ЄС вони закликали владу Грузії поважати прагнення громадян Грузії до демократичного європейського майбутнього, а також закликали звільнити несправедливо затриманих журналістів, активістів і опозиційних лідерів.
ЄС готовий розглянути повернення Грузії на шлях до вступу у ЄС, якщо влада зробить переконливі кроки, що зупинять відкат демократії. Відповідальність за це — виключно на грузинській владі.
Нагадаємо, у Грузії з 31 травня набув чинності закон "про іноагентів", який влада називає аналогом американського закону FARA.
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