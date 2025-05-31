У Грузії почав діяти проросійський закон про "іноагентів" — ЄС відреагував
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У Грузії почав діяти проросійський закон про "іноагентів" — ЄС відреагував

Грузія
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Джерело:  Європейська правда

В Єврокомісії жорстко розкритикували ухвалений у Грузії проєкт про реєстрацію "іноагентів" і наголосили, що це несумісно з євроінтеграцією країни, яка де-факто вже зупинилася.

Головні тези:

  • Ухвалений у Грузії закон про “іноагентів” викликав жорстку критику з боку Єврокомісії, що вважає його загрозою для демократії в країні.
  • Європейська рада відзначила, що такі репресивні заходи ставлять під загрозу європейський шлях Грузії та призвели до зупинки процесу вступу країни у ЄС.
  • ЄС закликав грузинську владу поважати демократичні цінності та звільнити затриманих журналістів, активістів і опозиційних лідерів, щоб уникнути відкату демократії.

Єврокомісія розкритикувала грузинський закон про “іноагентів”

Про це йдеться у спільній заяві головної дипломатки ЄС Каї Каллас і єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

Посадовиці зазначили, що закон про реєстрацію "іноземних агентів" є черговим проявом демократичного відкату у Грузії, на додачу до нещодавнього закону про мовлення та про грантові обмеження.

Ці репресивні заходи загрожують самому виживанню демократичних засад у Грузії та майбутньому її громадян у вільному і відкритому суспільстві. У висновках від червня і жовтня 2024 року Європейська рада зазначила, що такий розвиток подій ставить під загрозу європейський шлях Грузії. Процес вступу де-факто зупинився, — зауважили Каллас і Кос.

Від імені ЄС вони закликали владу Грузії поважати прагнення громадян Грузії до демократичного європейського майбутнього, а також закликали звільнити несправедливо затриманих журналістів, активістів і опозиційних лідерів.

ЄС готовий розглянути повернення Грузії на шлях до вступу у ЄС, якщо влада зробить переконливі кроки, що зупинять відкат демократії. Відповідальність за це — виключно на грузинській владі.

Нагадаємо, у Грузії з 31 травня набув чинності закон "про іноагентів", який влада називає аналогом американського закону FARA.

Також цього тижня у Грузії взяли під арешт ще одного лідера опозиції у справі про відмову свідчити перед парламентською комісією з розслідування "злочинів Саакашвілі".

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