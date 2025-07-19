Грузія не зможе вступити до Євросоюзу — яка причина

Грузія не зможе вступити до Євросоюзу, допоки її уряд не змінить авторитарний курс.

Процес вступу Грузії до ЄС призупинено

Про це йдеться в публікації Європарламенту в соцмережі X.

В Європарламенті наголосили, що підтримують грузинський народ, однак країна не зможе вступити до ЄС, «допоки її уряд не змінить авторитарний курс».

Georgia cannot join the EU until its government changes its authoritarian course.



The European Parliament stands with the Georgian people.



Parliament does not recognise Georgia’s current government and says its EU path is effectively suspended until fair elections happen. — European Parliament (@Europarl_EN) July 19, 2025

Парламент не визнає нинішнього уряду Грузії та заявляє, що процес її вступу до ЄС фактично припинено до проведення чесних виборів. Поширити

Європарламент ухвалив останню резолюцію щодо Грузії 9 липня, засудивши арешти опозиціонерів.