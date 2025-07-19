Грузія не зможе вступити до Євросоюзу — яка причина

Грузія не зможе вступити до Євросоюзу, допоки її уряд не змінить авторитарний курс.
Головні тези:
- Основною причиною неможливості вступу Грузії до Євросоюзу є авторитарний курс уряду, який не відповідає європейським стандартам.
- Європарламент наголошує на необхідності проведення чесних виборів в Грузії як передумови для подальшого вступу країни до ЄС.
- Резолюція Європарламенту викликає засудження арештів опозиціонерів у Грузії, що може призвести до припинення процесу вступу країни до Євросоюзу.
Процес вступу Грузії до ЄС призупинено
Про це йдеться в публікації Європарламенту в соцмережі X.
В Європарламенті наголосили, що підтримують грузинський народ, однак країна не зможе вступити до ЄС, «допоки її уряд не змінить авторитарний курс».
Georgia cannot join the EU until its government changes its authoritarian course.— European Parliament (@Europarl_EN) July 19, 2025
The European Parliament stands with the Georgian people.
Parliament does not recognise Georgia’s current government and says its EU path is effectively suspended until fair elections happen.
Європарламент ухвалив останню резолюцію щодо Грузії 9 липня, засудивши арешти опозиціонерів.
Пізніше висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз може розглянути питання про призупинення безвізового режиму із Грузією на фоні непропорційно жорстких заходів до учасників протестів з боку влади країни.
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