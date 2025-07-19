Грузія не зможе вступити до Євросоюзу — яка причина
Категорія
Світ
Дата публікації

Грузія не зможе вступити до Євросоюзу — яка причина

European Parliament
Грузія

Грузія не зможе вступити до Євросоюзу, допоки її уряд не змінить авторитарний курс.

Головні тези:

  • Основною причиною неможливості вступу Грузії до Євросоюзу є авторитарний курс уряду, який не відповідає європейським стандартам.
  • Європарламент наголошує на необхідності проведення чесних виборів в Грузії як передумови для подальшого вступу країни до ЄС.
  • Резолюція Європарламенту викликає засудження арештів опозиціонерів у Грузії, що може призвести до припинення процесу вступу країни до Євросоюзу.

Процес вступу Грузії до ЄС призупинено

Про це йдеться в публікації Європарламенту в соцмережі X.

В Європарламенті наголосили, що підтримують грузинський народ, однак країна не зможе вступити до ЄС, «допоки її уряд не змінить авторитарний курс».

Парламент не визнає нинішнього уряду Грузії та заявляє, що процес її вступу до ЄС фактично припинено до проведення чесних виборів.

Європарламент ухвалив останню резолюцію щодо Грузії 9 липня, засудивши арешти опозиціонерів.

Пізніше висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз може розглянути питання про призупинення безвізового режиму із Грузією на фоні непропорційно жорстких заходів до учасників протестів з боку влади країни.

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