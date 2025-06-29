Редакція видання "Ехо Кавказу" звернула увагу на те, що влада Грузії вперше не відрядили почесну варту для зустрічі в аеропорту труни добровольця, який воював проти Росії на боці України. Йдеться про 55-річного воїна Вано Надірадзе.
Головні тези:
- Ситуація викликала обурення серед громадськості та є важливою темою для обговорення у ЗМІ.
- Відомо, що воїн Вано Надірадзе активно підтримував Україну у війні з Росією.
Владу Грузії запідозрили у неповазі до добровольців
28 червня в Тбілісі привезли тіло грузинського добровольця — 55-річного Вано Надірадзе.
Він пішов життя минулими вихідними — за попередніми даними, внаслідок серцевого нападу.
Представники місцевих ЗМІ досі не можуть зрозуміти, чому труну вперше не зустрічала в аеропорту почесна варта, як в інших випадках повернення загиблих в Україні грузинських добровольців.
Що важливо розуміти, Міноборони Грузії поки жодним чином не відреагувало на цю скандальну ситуацію.
Труну героя зустрічали члени його родини, друзі та інші небайдужі громадяни, які знали про нього.
Більше про грузинських добровольців, які стали на захист України, можна дізнатися, переглянувши інтерв'ю українського незалежного медіа Online.UA з Ратті “Вікінгом” Бурдулі, воїном Міжнародного легіону ГУР:
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