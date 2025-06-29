Грузія вперше не зустріла з почесною вартою воїна, який захищав Україну

Редакція видання "Ехо Кавказу" звернула увагу на те, що влада Грузії вперше не відрядили почесну варту для зустрічі в аеропорту труни добровольця, який воював проти Росії на боці України. Йдеться про 55-річного воїна Вано Надірадзе.

Владу Грузії запідозрили у неповазі до добровольців

28 червня в Тбілісі привезли тіло грузинського добровольця — 55-річного Вано Надірадзе.

Він пішов життя минулими вихідними — за попередніми даними, внаслідок серцевого нападу.

Представники місцевих ЗМІ досі не можуть зрозуміти, чому труну вперше не зустрічала в аеропорту почесна варта, як в інших випадках повернення загиблих в Україні грузинських добровольців.

Що важливо розуміти, Міноборони Грузії поки жодним чином не відреагувало на цю скандальну ситуацію.

Фото: скриншот

Труну героя зустрічали члени його родини, друзі та інші небайдужі громадяни, які знали про нього.

Про Надірадзе пишуть, що він від початку повномасштабної війни захищав Україну у лавах підрозділу СБУ. Він також був медійною особою та активно розповідав грузинській аудиторії про події російсько-української війни. У Росії його заочно засудили до 14 років в’язниці за "найманство". Поширити

Більше про грузинських добровольців, які стали на захист України, можна дізнатися, переглянувши інтерв'ю українського незалежного медіа Online.UA з Ратті “Вікінгом” Бурдулі, воїном Міжнародного легіону ГУР: