Грузия впервые не встретила с почетным караулом воина, защищавшего Украину

Редакция издания "Эхо Кавказа" обратила внимание на то, что власти Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба добровольца, воевавшего против России на стороне Украины. Речь идет о 55-летнем воине Вано Надирадзе.
Главные тезисы
- Ситуация вызвала возмущение среди общественности и стала важной темой для обсуждения в СМИ.
- Известно, что воин Вано Надирадзе активно поддерживал Украину в войне с Россией.
Власть Грузии заподозрили в неуважении к добровольцам
28 июня в Тбилиси привезли тело грузинского добровольца — 55-летнего Вано Надирадзе.
Он ушел из жизни в минувшие выходные — по предварительным данным, в результате сердечного приступа.
Представители местных СМИ до сих пор не могут понять, почему гроб впервые не встречал в аэропорту почетный караул, как в других случаях возвращение погибших в Украине грузинских добровольцев.
Что важно понимать, Минобороны Грузии пока никак не отреагировало на эту скандальную ситуацию.
Гроб героя встречали члены его семьи, друзья и другие неравнодушные граждане, знавшие о нем.
Больше о грузинских добровольцах, вставших на защиту Украины, можно узнать, просмотрев интервью украинского независимого медиа Online.UA с Ратти "Викингом" Бурдули, воином Международного легиона ГУР:
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