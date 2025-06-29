Грузия впервые не встретила с почетным караулом воина, защищавшего Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Грузия впервые не встретила с почетным караулом воина, защищавшего Украину

Власть Грузии заподозрили в неуважении к добровольцам
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Источник:  Эхо Кавказа

Редакция издания "Эхо Кавказа" обратила внимание на то, что власти Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба добровольца, воевавшего против России на стороне Украины. Речь идет о 55-летнем воине Вано Надирадзе.

Главные тезисы

  • Ситуация вызвала возмущение среди общественности и стала важной темой для обсуждения в СМИ.
  • Известно, что воин Вано Надирадзе активно поддерживал Украину в войне с Россией.

Власть Грузии заподозрили в неуважении к добровольцам

28 июня в Тбилиси привезли тело грузинского добровольца — 55-летнего Вано Надирадзе.

Он ушел из жизни в минувшие выходные — по предварительным данным, в результате сердечного приступа.

Представители местных СМИ до сих пор не могут понять, почему гроб впервые не встречал в аэропорту почетный караул, как в других случаях возвращение погибших в Украине грузинских добровольцев.

Что важно понимать, Минобороны Грузии пока никак не отреагировало на эту скандальную ситуацию.

Фото: скриншот

Гроб героя встречали члены его семьи, друзья и другие неравнодушные граждане, знавшие о нем.

О Надирадзе пишут, что он с самого начала полномасштабной войны защищал Украину в рядах подразделения СБУ. Он также был медийным и активно рассказывал грузинской аудитории о событиях российско-украинской войны. В России его заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за "наемство".

Больше о грузинских добровольцах, вставших на защиту Украины, можно узнать, просмотрев интервью украинского независимого медиа Online.UA с Ратти "Викингом" Бурдули, воином Международного легиона ГУР:

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