"Ми не дозволимо". Угорщина публічно кинула виклик Україні

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто цинічно заявив, що його країна не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в Європейський Союз.
Головні тези:
- Команда Орбан лякає угорців жахливими наслідками після вступу України в ЄС.
- Литва запропонувала блоку розпочати альтернативний процес євроінтеграції.
Угорщина досі блокує вступ України в ЄС
З заявою з цього приводу глава МЗС Угорщини виступив після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені.
Він почав цинічно запевняти, що команда Віктора Орбана не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС".
Угорський дипломат безсоромно бреше, що це знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".
Що важливо розуміти, Литва закликає членів ЄС вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".
Офіційний Вільнюс пропонує старт з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться.
Окрім того, вказано, що офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Угорщина змінить свій підхід або уряд.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-