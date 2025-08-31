"Ми не дозволимо". Угорщина публічно кинула виклик Україні
"Ми не дозволимо". Угорщина публічно кинула виклик Україні

Угорщина досі блокує вступ України в ЄС
Read in English
Джерело:  Index

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто цинічно заявив, що його країна не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Головні тези:

  • Команда Орбан лякає угорців жахливими наслідками після вступу України в ЄС.
  • Литва запропонувала блоку розпочати альтернативний процес євроінтеграції.

Угорщина досі блокує вступ України в ЄС

З заявою з цього приводу глава МЗС Угорщини виступив після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені.

Він почав цинічно запевняти, що команда Віктора Орбана не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС".

Угорський дипломат безсоромно бреше, що це знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".

Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів, — додав Сійярто.

Що важливо розуміти, Литва закликає членів ЄС вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".

Офіційний Вільнюс пропонує старт з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться.

Окрім того, вказано, що офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Угорщина змінить свій підхід або уряд.

Напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва під час відкриття першого кластера переговорів про членство у Європейському Союзі.

