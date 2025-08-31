"Ми не дозволимо". Угорщина публічно кинула виклик Україні

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто цинічно заявив, що його країна не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Угорщина досі блокує вступ України в ЄС

З заявою з цього приводу глава МЗС Угорщини виступив після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені.

Він почав цинічно запевняти, що команда Віктора Орбана не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС".

Угорський дипломат безсоромно бреше, що це знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".

Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів, — додав Сійярто. Поширити

Що важливо розуміти, Литва закликає членів ЄС вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".

Офіційний Вільнюс пропонує старт з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться.

Окрім того, вказано, що офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Угорщина змінить свій підхід або уряд.