Зустріч Зеленського й Путіна. РФ вигадала причину зриву перемовин
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Зеленського й Путіна. РФ вигадала причину зриву перемовин

Пєсков
Read in English
Джерело:  online.ua

Команда російського диктатора Володимира Путіна цинічно звинуватила Європу у войовничих настроях, попри те, що саме РФ розв'язала повномасштабну війну проти України і відмовляється її припиняти. Кремль бреше, що через ЄС досі не відбулася зустріч Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Москва вкотре чітко дала зрозуміти, що буде продовжувати війну.
  • Росія традиційно звинувачує Україну в небажанні йти на поступки.

Кремль продовжує поширювати брехню

З заявою з цього приводу виступив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він цинічно почав стверджувати, що “європейська партія війни” зберігає свій основний тренд.

Вони не вгамовуються. Це яскраво контрастує з тим підходом, наприклад, якого дотримується наш президент Путін, та й президент США Трамп, зусилля якого щодо виведення процесу в мирне русло важко переоцінити. І ми вдячні йому за ці зусилля.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Поплічник Путіна почав цинічно брехати, що саме Європа перешкоджає процесу завершення війни.

Європейці заважають цим зусиллям, європейці вставляють палиці в колеса, європейці всіляко потурають і заохочують київський режим на абсолютно абсурдне продовження лінії на незговірливість, — публічно бреше Пєсков.

Попри те, що Володимир Зеленський багато разів заявляв про готовність до переговорів з РФ на вищому рівні і навіть добивався цього, речник Кремля звинуватив Україну у небажанні завершувати війну дипломатичними методами.

Поки ми не бачимо взаємності з Києва, продовжуємо спеціальну військову операцію, — цинічно заявив Пєсков.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Усі найбільші нафтові компанії Росії зазнали колосальних втрат
Нафтові компанії Росії накрила хвиля паніки
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Авіаексперт назвав ключову перевагу ракети "Фламінго"
Ракета "Фламінго" - новий потужний козир України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми не дозволимо". Угорщина публічно кинула виклик Україні
Угорщина досі блокує вступ України в ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?