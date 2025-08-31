Команда російського диктатора Володимира Путіна цинічно звинуватила Європу у войовничих настроях, попри те, що саме РФ розв'язала повномасштабну війну проти України і відмовляється її припиняти. Кремль бреше, що через ЄС досі не відбулася зустріч Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Москва вкотре чітко дала зрозуміти, що буде продовжувати війну.
- Росія традиційно звинувачує Україну в небажанні йти на поступки.
Кремль продовжує поширювати брехню
З заявою з цього приводу виступив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він цинічно почав стверджувати, що “європейська партія війни” зберігає свій основний тренд.
Поплічник Путіна почав цинічно брехати, що саме Європа перешкоджає процесу завершення війни.
Попри те, що Володимир Зеленський багато разів заявляв про готовність до переговорів з РФ на вищому рівні і навіть добивався цього, речник Кремля звинуватив Україну у небажанні завершувати війну дипломатичними методами.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-