Зустріч Зеленського й Путіна. РФ вигадала причину зриву перемовин

Вони не вгамовуються. Це яскраво контрастує з тим підходом, наприклад, якого дотримується наш президент Путін, та й президент США Трамп, зусилля якого щодо виведення процесу в мирне русло важко переоцінити. І ми вдячні йому за ці зусилля.