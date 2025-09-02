"Плохая новость". Генсек НАТО признал проблему в переговорах по Украине
Рютте рассказал о работе союзников Украины
Источник:  The Guardian

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, дипломатические усилия союзников Киева сконцентрированы сразу на двух направлениях: организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, а также гарантиях безопасности для Украины. Однако он добавил, что есть проблемы на этом пути.

Главные тезисы

  • Необходима сильная украинская армия и мощные гарантии безопасности для справедливого мира.
  • Крайне важна единая позиция партнеров Киева в этих вопросах.

По мнению генсека НАТО, президент США Дональд Трамп все-таки смог вывести ситуацию с переговорами из тупика.

Марк Рютте также напомнил, что любой продолжительный мир требует не только более сильной украинской армии, но и мощных гарантий безопасности от друзей и союзников Киева.

Плохая новость заключается в том, что мы все еще находимся на начальном этапе всего этого.

По его словам, больше всего внимания союзников Украины сосредоточено сразу на двух направлениях:

  1. организации встречи Зеленского и Путина,

  2. достижению согласия между европейцами и США относительно долгосрочных гарантий безопасности, которые предотвратили бы новое вторжение России в Украину.

Марк Рютте также добавил: масштабная работа продолжается, чтобы, когда Киев вступит в эти двусторонние или трехсторонние переговоры, у него была непреклонная поддержка.

Таким образом, было обеспечено, что Россия будет придерживаться любого соглашения, которое будет заключено, и никогда больше не будет угрожать украинской территории после заключения соглашения, — подытожил генсек НАТО.

Чего дальше ждать от армии РФ

