"Плохая новость". Генсек НАТО признал проблему в переговорах по Украине

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, дипломатические усилия союзников Киева сконцентрированы сразу на двух направлениях: организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, а также гарантиях безопасности для Украины. Однако он добавил, что есть проблемы на этом пути.
Главные тезисы
- Необходима сильная украинская армия и мощные гарантии безопасности для справедливого мира.
- Крайне важна единая позиция партнеров Киева в этих вопросах.
Рютте рассказал о работе союзников Украины
По мнению генсека НАТО, президент США Дональд Трамп все-таки смог вывести ситуацию с переговорами из тупика.
Марк Рютте также напомнил, что любой продолжительный мир требует не только более сильной украинской армии, но и мощных гарантий безопасности от друзей и союзников Киева.
По его словам, больше всего внимания союзников Украины сосредоточено сразу на двух направлениях:
организации встречи Зеленского и Путина,
достижению согласия между европейцами и США относительно долгосрочных гарантий безопасности, которые предотвратили бы новое вторжение России в Украину.
Марк Рютте также добавил: масштабная работа продолжается, чтобы, когда Киев вступит в эти двусторонние или трехсторонние переговоры, у него была непреклонная поддержка.
