Трамп "дізнався цікаві речі" про Путіна — що буде далі
Дата публікації

Трамп "дізнався цікаві речі" про Путіна — що буде далі

The White House
Трамп
Read in English

За словами американського лідера Дональда Трампа, він нещодавно “дізнався цікаві речі” про російського диктатора Володимира Путіна. Ба більше, він пообіцяв, що незабаром громадськість також все дізнається.

Головні тези:

  • Президент США висловив розчарування поведінкою російського диктатора та анонсував певні дії.
  • Також Трамп обіцяє стежити за розвитком подій у війні РФ проти України.

Нова заява Трампа про Путіна — що відомо

Американські журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи спілкувався він з російський диктатором минулого тижня.

Ні, не спілкувався. Я дізнався цікаві речі, гадаю, в наступні кілька днів ви про все дізнаєтесь.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі представники ЗМІ запитали в американського лідера про можливі наслідки у зв'язку з відсутністю поступу щодо зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив Трамп, він має намір спостерігати за подальшим розвитком подій:

Ми подивимося, що вони робитимуть і побачимо, що трапиться. Я стежу дуже пильно. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч солдатів між двома країнами без жодної на те причини. Я хочу щоб це закінчилося, — сказав президент США.

Окрім того, Дональд Трамп вкотре не приховував про своє розчарування поведінкою Путіна і анонсував "певні дії".

За словами французького лідера Емманюеля Макрона, якщо до вересня жодного прогресу у цьому питанні не буде досягнути, то очільник Білого дому повинен буде відреагувати таку поведінку російського диктатора.

