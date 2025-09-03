Трамп "дізнався цікаві речі" про Путіна — що буде далі

За словами американського лідера Дональда Трампа, він нещодавно “дізнався цікаві речі” про російського диктатора Володимира Путіна. Ба більше, він пообіцяв, що незабаром громадськість також все дізнається.
Головні тези:
- Президент США висловив розчарування поведінкою російського диктатора та анонсував певні дії.
- Також Трамп обіцяє стежити за розвитком подій у війні РФ проти України.
Нова заява Трампа про Путіна — що відомо
Американські журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи спілкувався він з російський диктатором минулого тижня.
На цьому тлі представники ЗМІ запитали в американського лідера про можливі наслідки у зв'язку з відсутністю поступу щодо зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського.
Як зазначив Трамп, він має намір спостерігати за подальшим розвитком подій:
Окрім того, Дональд Трамп вкотре не приховував про своє розчарування поведінкою Путіна і анонсував "певні дії".
За словами французького лідера Емманюеля Макрона, якщо до вересня жодного прогресу у цьому питанні не буде досягнути, то очільник Білого дому повинен буде відреагувати таку поведінку російського диктатора.
