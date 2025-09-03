Трамп "дізнався цікаві речі" про Путіна — що буде далі

За словами американського лідера Дональда Трампа, він нещодавно “дізнався цікаві речі” про російського диктатора Володимира Путіна. Ба більше, він пообіцяв, що незабаром громадськість також все дізнається.

Нова заява Трампа про Путіна — що відомо

Американські журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи спілкувався він з російський диктатором минулого тижня.

Ні, не спілкувався. Я дізнався цікаві речі, гадаю, в наступні кілька днів ви про все дізнаєтесь. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі представники ЗМІ запитали в американського лідера про можливі наслідки у зв'язку з відсутністю поступу щодо зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив Трамп, він має намір спостерігати за подальшим розвитком подій:

Ми подивимося, що вони робитимуть і побачимо, що трапиться. Я стежу дуже пильно. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч солдатів між двома країнами без жодної на те причини. Я хочу щоб це закінчилося, — сказав президент США. Поширити

Окрім того, Дональд Трамп вкотре не приховував про своє розчарування поведінкою Путіна і анонсував "певні дії".