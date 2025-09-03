Трамп "узнал интересные вещи" о Путине — что будет дальше

По словам американского лидера Дональда Трампа, он недавно "узнал интересные вещи" о российском диктаторе Владимире Путине. Более того, он пообещал, что вскоре общественность также все узнает.

Новое заявление Трампа о Путине — что известно

Американские журналисты поинтересовались у главы Белого дома, общался ли он с российским диктатором на прошлой неделе.

Нет, не общался. Я узнал интересные вещи, думаю, в следующие несколько дней вы все узнаете. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне представители СМИ спросили у американского лидера о возможных последствиях в связи с отсутствием продвижения по поводу встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил Трамп, он намерен наблюдать за дальнейшим развитием событий:

Мы посмотрим, что они будут делать и увидим, что случится. Я слежу очень пристально. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч солдат между двумя странами без причины. Я хочу, чтобы это закончилось, — сказал президент США. Поделиться

Кроме того, Дональд Трамп снова не скрывал своего разочарования поведением Путина и анонсировал "определенные действия".