Трамп "узнал интересные вещи" о Путине — что будет дальше
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп "узнал интересные вещи" о Путине — что будет дальше

The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

По словам американского лидера Дональда Трампа, он недавно "узнал интересные вещи" о российском диктаторе Владимире Путине. Более того, он пообещал, что вскоре общественность также все узнает.

Главные тезисы

  • Президент США выразил разочарование поведением российского диктатора и анонсировал определенные действия.
  • Также Трамп обещает следить за развитием событий в войне РФ против Украины.

Новое заявление Трампа о Путине — что известно

Американские журналисты поинтересовались у главы Белого дома, общался ли он с российским диктатором на прошлой неделе.

Нет, не общался. Я узнал интересные вещи, думаю, в следующие несколько дней вы все узнаете.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне представители СМИ спросили у американского лидера о возможных последствиях в связи с отсутствием продвижения по поводу встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил Трамп, он намерен наблюдать за дальнейшим развитием событий:

Мы посмотрим, что они будут делать и увидим, что случится. Я слежу очень пристально. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч солдат между двумя странами без причины. Я хочу, чтобы это закончилось, — сказал президент США.

Кроме того, Дональд Трамп снова не скрывал своего разочарования поведением Путина и анонсировал "определенные действия".

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, если до сентября никакого прогресса в этом вопросе не будет достигнуто, то глава Белого дома должен будет отреагировать на такое поведение российского диктатора.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия готова". Трамп выступил с новым заявлением касательно планов Путина
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обдумывает новый странный план касательно Украины и РФ
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обвинил Путина, Си и Ким Чен Ына в заговоре против США
Donald Trump
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?