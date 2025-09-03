Трамп "узнал интересные вещи" о Путине — что будет дальше

По словам американского лидера Дональда Трампа, он недавно "узнал интересные вещи" о российском диктаторе Владимире Путине. Более того, он пообещал, что вскоре общественность также все узнает.
Главные тезисы
- Президент США выразил разочарование поведением российского диктатора и анонсировал определенные действия.
- Также Трамп обещает следить за развитием событий в войне РФ против Украины.
Новое заявление Трампа о Путине — что известно
Американские журналисты поинтересовались у главы Белого дома, общался ли он с российским диктатором на прошлой неделе.
На этом фоне представители СМИ спросили у американского лидера о возможных последствиях в связи с отсутствием продвижения по поводу встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Как отметил Трамп, он намерен наблюдать за дальнейшим развитием событий:
Кроме того, Дональд Трамп снова не скрывал своего разочарования поведением Путина и анонсировал "определенные действия".
По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, если до сентября никакого прогресса в этом вопросе не будет достигнуто, то глава Белого дома должен будет отреагировать на такое поведение российского диктатора.
